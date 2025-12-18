Xây mới trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa hơn 900 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa vào ngày 17/12.

Trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Khánh Hòa được xây dựng tại phường Nam Nha Trang, trên diện tích 9ha, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ.

Nghi thức ấn nút khởi công trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Văn Nhất).

Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành Công an và tỉnh Khánh Hòa.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ khởi công (Ảnh: Văn Nhất).

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần thay đổi diện mạo sở chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo nền tảng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định với một không gian phát triển mới, Khánh Hòa có vị trí rất quan trọng, có nhiều công trình trọng điểm của quốc gia.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh kiến tạo phát triển. Trong đó, Công an tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần xây dựng môi trường ổn định để tỉnh nhà phát triển về mọi mặt.