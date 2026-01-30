Đồng ý "cắt đê" làm dự án thoát nước 163 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội chấp thuận để cấp phép thi công xây dựng tuyến cống xả qua đê hữu Hồng thuộc dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng.

Tuyến cống thoát nước, chống ngập úng cho khu đô thị siêu sang Ciputra bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng (phường Phú Thượng), cắt qua đê hữu Hồng tại K56+260, sau đó đi ngầm trong hành lang bảo vệ đê phía sông, cách chân đê 15m.

Khi đến gần cửa khẩu Đông Ngạc 2, tuyến cống đi ngầm qua phạm vi bãi sông và đổ ra sông Hồng.

Đoạn cống cắt qua đê hữu Hồng gồm hai đường ống bằng thép đường kính 1.600mm bọc bê tông cốt thép xung quanh, phía dưới nền gia cố cọc bê tông cốt thép; bố trí 4 hố van chặn tại hai đầu đường ống phía thượng, hạ lưu.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng (Ảnh: Thế Kha).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận phương án cắt xẻ đê với chiều dài (dọc trên mặt đê) hơn 16,4m và chiều rộng đáy hố móng hơn 8,4m. Đoạn cống đi ngầm qua bãi sông gồm 2 đường ống bằng HDPE đường kính 1.600mm.

Thời gian thi công phải hoàn thành trước ngày 31/5.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của đê hữu Hồng (đê cấp đặc biệt), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc tính toán thủy lực, thấm, ổn định đê, tuyến cống xả theo quy định hiện hành. Việc này nhằm lựa chọn quy mô, giải pháp kỹ thuật, biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

“Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn chống lũ của đê do việc xây dựng tuyến cống xả gây ra”, bộ này nêu rõ.

Hà Nội được yêu cầu nghiên cứu phân đoạn bê tông cốt thép bọc đường ống qua đê để đảm bảo không gây nứt vỡ bê tông và phù hợp với phương án phân đợt thi công.

Tuyến đường ống thoát nước, chống ngập cho khu đô thị Ciputra, Sunshine sẽ đi qua đường đê An Dương Vương ra sông Hồng (Ảnh: Tiền Phong).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Hà Nội rà soát phương án thiết kế tuyến cống xả đảm bảo phù hợp với các chương trình, dự án liên quan trong khu vực đang có kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trước khi thi công phải thông báo cho Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội để bố trí lực lượng chuyên trách quản lý đê điều giám sát quá trình thi công theo quy định của Luật Đê điều.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung chấp thuận; kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi quyết định cấp phép nếu xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, không tuân thủ nội dung chấp thuận trong quá trình thi công.

Như Dân trí thông tin, dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng qua đê hữu Hồng (đường An Dương Vương, phường Phú Thượng) ra sông Hồng được khởi công cuối tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng.

Dự án nhằm chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, Sunshine, đường Võ Chí Công - Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ.

Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư khu đô thị Ciputra) thực hiện dự án theo hình thức PPP áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.