Mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tài xế ô tô khách 16 chỗ của nhà xe Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) bị lái xe cùng tuyến tạt đầu, hành hung. Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 ngày 31/1 trên đường Tây Sơn, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc.

Theo thông tin từ tài khoản Facebook “Nhà xe Kim Hoàng”, người hành hung là tài xế xe khách 16 chỗ mang biển số 77F-002.78 của nhà xe Hoa Trang (phường Tam Quan, Gia Lai).

Tài xế xe khách 16 chỗ bị lái xe cùng tuyến chặn đầu, hành hung (Nguồn video: Facebook Nhà xe Kim Hoàng).

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe Kim Hoàng có nhiều hành khách. Nạn nhân không chống trả, chỉ né tránh các cú đấm liên tiếp vào vùng đầu. Một hành khách ngồi gần đã can ngăn, bảo vệ tài xế.

Sau khi video đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng hành khách.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Khắc Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH vận tải hành khách Kim Hoàng, xác nhận tài xế bị hành hung là anh T.V.H. (SN 1985, trú tại phường Hoài Nhơn Bắc).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. đang điều khiển xe theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn bất ngờ bị xe của nhà xe Hoa Trang chặn đầu, tấn công, dù trước đó không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn.

Tài xế xe khách Kim Hoàng bị tấn công khi đang ngồi trên ghế lái (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ông Hoàng, tài xế H. bị đánh vào vùng đầu, mặt, tinh thần hoảng loạn. “Nếu tài xế nhà xe Hoa Trang không nhận lỗi, sửa sai, doanh nghiệp sẽ làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, đề nghị điều tra, xử lý nghiêm để ngăn chặn hành vi tương tự tái diễn”, ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho rằng, dù có bức xúc thế nào cũng không thể hành xử côn đồ, gây nguy hiểm cho hành khách và người đi đường. Đáng nói, đến nay phía tài xế gây ra vụ việc vẫn chưa có lời xin lỗi, thậm chí còn tỏ thái độ thách thức.