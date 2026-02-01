Khoảng 12h30, ngày 1/2, trên quốc lộ 6 (km127+670), đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô. Vụ việc khiến 1 người bị thương nặng, tuyến đường bị ách tắc cục bộ.

Xe tải lao “như bay” trên đường, va vào ô tô đi cùng chiều rồi lật nghiêng (Video: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, xe tải BKS 29H-234.20 lưu thông hướng Phú Thọ - Sơn La, khi đang đổ đèo chiếc xe bất ngờ lao vun vút trên đường. Tài xế không làm chủ được tốc độ khiến chiếc xe va vào ô tô BKS 26A-304.40 đi cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến ô tô biển 26A bị mất lái, lao sang hộ lan bê tông bên trái đường. Sau cú va chạm làm xe 29H-234.20 tiếp tục lao sang phải va vào taluy dương và bị lật nghiêng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe 29H bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 ô tô hư hỏng nặng, hệ thống hạ tầng đường bộ bị thiệt hại, hỏng 2 cột tiêu dẫn hướng. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, giao thông trên tuyến bị ách tắc một làn đường.

Ô tô biển số 29H-234.20 bị lật nằm ngang giữa đường (Ảnh: Cắt từ video).

Lực lượng CSGT, Hạt Quản lý đường bộ Mai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.