Góc nhìn mới về phong cách và thái độ sống qua sách "Sống có gu"

Tác giả Vi Hằng vừa giới thiệu Sống có gu, cuốn sách do Nhà xuất bản Dân trí ấn hành, ra mắt dịp giáp Tết Bính Ngọ. Đây không phải là một cuốn sách kỹ năng hay phát triển bản thân theo nghĩa thông thường.

Cuốn sách "Sống có gu" của Vi Hằng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sống có gu không đưa ra lời khuyên, cũng không hứa hẹn thay đổi người đọc. Thay vào đó, tác giả đặt người đọc trước một câu hỏi xuyên suốt: Mỗi lần chúng ta xuất hiện trong đời sống, công việc, các mối quan hệ và trước người khác, chúng ta đang để lại điều gì?

Sách gồm 4 phần, xoay quanh 4 trục chính: Ấn tượng đầu tiên, giao tiếp tinh tế, phong thái và sức hút cá nhân, cùng khả năng biểu đạt và lan tỏa giá trị bản thân. Xuyên suốt các chương là tinh thần: Sống có gu không phải để nổi bật, mà là sống đúng với mình và để được tôn trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vi Hằng cho biết, cuốn sách gồm 180 trang, được chị viết trong 8 tháng. Ban đầu, cuốn sách có 800 trang nhưng tác giả đã biên tập, cắt gọn đi để nội dung cuốn sách cô đọng hơn.

Tác giả cũng cho biết, khó nhất là khi đặt bút viết, chị phải tiết chế sao cho không bị sa đà vào chuyện dạy dỗ người đọc. Giá trị của cuốn sách nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ, khi người đọc dừng lại, suy ngẫm, đối thoại với chính mình.

"Tôi chọn một giọng kể ít cảm xúc nhất để độc giả, nhất là những người trẻ thấy rằng, đó là sự tâm tình đồng cảm chứ không phải là việc đề cao cái tôi, "làm mình làm mẩy" với người đọc", Vi Hằng nói.

Vi Hằng không định nghĩa thế nào là gu, chị quan niệm, gu cũng như là tình yêu, không có đúng, không có sai chỉ có thích và không thích.

MC Thảo Vân, tác giả Vi Hằng (từ trái sang) trong buổi ra mắt sách (Ảnh: Ban tổ chức).

"Nhiều người hỏi bình thường trông tôi rất giản dị mà bìa sách lại nhiều màu sắc thế? Tôi trả lời, đó chính là thông điệp của cuốn sách: Ở góc hẹp đó là cuốn sách của tôi, ở góc rộng đó là cuộc đời này với nhiều bảng màu khác nhau và dùng màu nào là do mình tự chọn", nữ tác giả bộc bạch.

Vi Hằng cho hay, Sống có gu không muốn thay đổi người đọc mà chỉ muốn người đọc hiểu mình rõ ràng hơn, để trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình.