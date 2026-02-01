"Nữ quái" khoét ruột gấu bông để giấu ma túy

Ngày 1/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 30/1, Công an xã Sìn Hồ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ thành công 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn cất giấu hết sức tinh vi.

Theo đó, vào 10h ngày 30/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn 5 (trục đường Lê Lợi), tổ công tác Công an xã Sìn Hồ và Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu) phát hiện một nam giới điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Tẩn Dao Châu (57 tuổi, trú tại bản Tả Phìn, xã Sìn Hồ) đang cất giấu 8 viên ma túy tổng hợp 2 gói nhỏ là heroin.

Khai thác nhanh tại chỗ, Châu khai nhận số ma túy trên vừa mua của một đối tượng nữ để sử dụng.

Đối tượng Tẩn Mý Chài tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lai Châu).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều cùng ngày, Công an xã Sìn Hồ đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Tẩn Mý Chài (56 tuổi, trú tại bản Hoàng Hồ, xã Sìn Hồ).

Tại nhà của đối tượng Chài, quá trình khám xét ban đầu gặp khó khăn do đối tượng ngoan cố che giấu.

Song với kinh nghiệm, các trinh sát đã phát hiện điểm bất thường ở một con gấu bông nhỏ màu hồng nhạt đặt trong nhà.

Kiểm tra bên trong, lực lượng Công an phát hiện Chài đã khoét ruột gấu bông để nhét 16 viên ma túy tổng hợp và 1 gói nhỏ heroin vào trong hòng qua mắt cơ quan chức năng.

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật cùng số tiền 100.000 đồng (đối tượng khai là tiền bán ma túy cho Châu).

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.