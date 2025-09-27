Ba địa bàn trọng điểm Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa trực tiếp theo dõi

Ngày 27/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã có quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; các cơ quan khu vực quản lý địa bàn tỉnh về Thuế, Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước, Hải quan và khối Nội chính (Thanh tra, Tư pháp, Công an, Quân sự, Biên phòng, Tòa án, Viện Kiểm sát...); các Ban Quản lý dự án đầu tư của tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch tỉnh cũng theo dõi trực tiếp các địa bàn trọng điểm như phường Nha Trang, Phan Rang và đặc khu Trường Sa.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh; thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như trước pháp luật về quyết định của mình.

Trong đó, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, theo dõi, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo, Trường Cao đẳng nghề, Trường Đại học Khánh Hòa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa theo dõi trực tiếp đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Ông Trần Hòa Nam chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, đất đai, các dự án ngoài ngân sách thuộc ngành, kinh doanh bảo hiểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm.

Ông Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn, công thương, điện lực, xuất nhập khẩu, năng lượng, cụm công nghiệp, kinh tế tập thể.

Ông Lê Huyền chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên khoáng sản, môi trường, thống kê, tín dụng nhà nước, ngân hàng, phòng cháy chữa cháy.