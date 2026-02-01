Mỹ "mở đường" cho Trung Quốc đầu tư vào dầu mỏ Venezuela

Dầu thô nhỏ giọt từ van tại giếng dầu do công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA vận hành, thuộc vành đai dầu mỏ Orinoco, gần Morichal thuộc bang Monagas (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc được chào đón và sẽ đạt được thỏa thuận tuyệt vời về dầu mỏ. Chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 31/1.

Tổng thống Trump cũng cho biết Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez đã đồng ý một thỏa thuận hợp tác năng lượng với Ấn Độ.

"Ấn Độ đang tham gia và họ sẽ mua dầu của Venezuela thay vì mua từ Iran, vì vậy chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Trung Quốc cũng được hoan nghênh tham gia và mua dầu”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cho biết Washington và Caracas sẽ chia sẻ lợi nhuận từ dầu mỏ, đồng thời lưu ý rằng Mỹ "đang rất hòa hợp với giới lãnh đạo Venezuela và họ đang làm rất tốt”.

"Chúng tôi sẽ bán rất nhiều dầu. Mỹ sẽ lấy một ít, còn Venezuela sẽ lấy phần nhiều. Họ sẽ làm rất tốt. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, và điều đó sẽ có lợi cho chúng ta", ông Trump tuyên bố.

Trước đó, trong cuộc họp nội các hôm 30/1, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ đang “hợp tác rất tốt” với Tổng thống lâm thời Venezuela và các lãnh đạo nước này.

“Chúng tôi đang làm việc về dầu mỏ. Chúng tôi đang có các công ty dầu mỏ lớn đến Venezuela, thăm dò và lựa chọn địa điểm”, ông Trump tuyên bố.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra cùng thời điểm Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép các công ty “khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, bán lại, cung cấp, lưu trữ, tiếp thị, mua, giao hàng hoặc vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm cả việc tinh chế loại dầu đó” theo một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Rodriguez cũng ký dự luật cải cách Luật Dầu khí hữu cơ nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài vào ngành năng lượng đang suy yếu của Venezuela.

Sau chiến dịch đột kích gây chấn động vào tháng trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu tới 2 tỷ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Doanh thu từ đợt bán dầu dầu tiên theo thỏa thuận ước tính khoảng 500 triệu USD và đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được cho là lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez. Washington đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump gần đây đã kêu gọi các công ty năng lượng Mỹ đầu tư vào việc hồi sinh ngành năng lượng tại Venezuela. Ông chủ Nhà Trắng yêu cầu “tiếp cận hoàn toàn” nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương, Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Venezuela đang bị giữ ở nước ngoài. Các quỹ này sẽ được phân bổ cho chăm sóc y tế và mua sắm năng lượng.

Tổng thống Trump cũng ra lệnh ngay lập tức mở lại không phận thương mại ở Venezuela. Đối với các công ty dầu mỏ Mỹ, việc mở cửa này cũng là một cơ hội để tiếp cận nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ của Venezuela.