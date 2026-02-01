Thanh tra Chính phủ xét tuyển 142 thí sinh chọn 10 người có tài năng

Thông báo từ Hội đồng tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ cho thấy, 142 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (hình thức xét tuyển) theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Tại Đại học Kinh tế quốc dân (phường Bạch Mai, Hà Nội), Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức vấn đáp với các thí sinh này trong thời gian 2 ngày (1-2/2) để chọn được 10 người.

Đại học Kinh tế quốc dân được chọn làm nơi diễn ra kỳ thi tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ (Ảnh: NEU).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu thí sinh có mặt trước giờ vấn đáp 30 phút để làm thủ tục; mang theo thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh và thông tin cá nhân còn giá trị sử dụng.

Hội đồng thi tuyển công chức nghiêm cấm thí sinh mang điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, các loại thiết bị thu phát sóng khác... vào phòng chờ và phòng thi.

Ứng viên tham dự kỳ thi tuyển công chức của Thanh tra Chính phủ phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Luật, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Dịch vụ vận tải, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý giáo dục, Quản lý y tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác.

Thí sinh xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn trên phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước loại xuất sắc và đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước, trong độ tuổi theo quy định của Chính phủ về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển) cũng được xét tuyển theo diện này.

Trong vòng 2 về vấn đáp, Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kỹ năng thực thi công vụ; đánh giá về năng lực tư duy theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi vấn đáp. Thời gian vấn đáp trong 30 phút.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: TTCP).

Hội đồng tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ do ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, làm chủ tịch hội đồng.

Phó chủ tịch hội đồng là bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ.

Ủy viên hội đồng tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ gồm ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II); ông Trịnh Văn Toàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI); ông Trần Huy Trường, Cục Trưởng Cục Giám sát và thẩm định (Cục XIII); ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (kiêm thư ký).