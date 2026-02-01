Đăng tin sai sự thật về công an, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Mường Tùng xác định chủ tài khoản là bà L.T.D. (43 tuổi, trú tại bản Trung Dình, xã Mường Tùng) đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Làm việc với cơ quan công an, bà D. thừa nhận đã có các bình luận, bài viết không đúng sự thật về việc tạm giữ phương tiện do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bà L.T.D. cũng cam kết tự giác gỡ bỏ bài viết sai sự thật và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Mường Tùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà D. theo quy định.

Công an làm việc với bà L.T.D. (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Trong ngày 1/2, Công an xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với S.A.C. (26 tuổi, trú tại bản Sin Câu, xã Sin Suối Hồ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân,

Trước đó, S.A.C. đã bình luận, suy diễn sai sự thật và xuyên tạc lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không suy diễn, thêu dệt, đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.