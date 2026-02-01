Truy tố kẻ đâm tử vong Thiếu tá công an tại Đắk Lắk

Ngày 1/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, Ty ở nhà mẹ đẻ cùng vợ chồng anh ruột là N.V.B. và chị dâu là T.T.K. tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Thời điểm này, vợ chồng anh B. nói chuyện với người mẹ về việc mua ti vi mới để xem. Ty cho rằng vợ chồng anh B. mua ti vi xem riêng nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, vợ chồng anh B. chở con đi chơi. Do quên tiền, nên người chị K. chạy về nhà lấy. Tức giận, Ty dùng dao đâm chị dâu vào vùng ngực, bụng và được mẹ của Ty can ngăn.

Bị đâm, chị K. chạy ra đường hô hoán, cầu cứu thì Ty cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng chị K. được đưa đến trung tâm y tế để điều trị và người phụ nữ này đã tố giác hành vi của Ty đến cơ quan công an.

Ngày 8/9/2025, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc ban hành kế hoạch xác minh đối với vụ việc Ty dùng dao đâm chị dâu và phân công tổ công tác gồm 5 người, trong đó, có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh mời Ty về trụ sở làm việc.

Đến 9h cùng ngày, Thiếu tá Cánh và một đồng đội phát hiện Ty đi bộ trên đường gần nhà. Ty bỏ chạy nên các cán bộ công an đuổi theo, khi đuổi đến khu vực rừng keo lá tràm thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc đã mất dấu của đối tượng.

Lực lượng chức năng thời điểm truy bắt Nguyễn Văn Ty (Ảnh: Minh Minh).

Thiếu tá Cánh cùng các đồng đội thống nhất chia nhau ra để tìm đối tượng. Khi tìm thấy Ty trên đồi cát trồng keo lá tràm, Thiếu tá Cánh chạy đến dùng tay kẹp cổ Ty giữ lại.

Quá trình giữ đối tượng, Thiếu tá Cánh bị Ty dùng dao mang theo đâm 2 nhát vào ngực trái và ngực phải. Lúc này, Thiếu tá Cánh ôm vật Ty ngã rồi giằng co để giật lấy dao nhưng tiếp tục bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người làm lưỡi dao gãy ra khỏi cán dao.

Đến khi Thiếu tá Cánh nằm gục dưới đất, Ty ném đi cán dao rồi dùng mũ bảo hiểm đánh thêm vào đầu của cán bộ công an này rồi mới bỏ đi.

Sau khi phát hiện Thiếu tá Cánh bị tấn công tử vong, lực lượng công an đã truy tìm Nguyễn Văn Ty. Khi phát hiện đối tượng đang ở trong nhà, công an đã yêu cầu Ty ra làm việc nhưng người này đóng kín cửa, cố thủ. Lực lượng công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đưa đối tượng Ty về trụ sở làm rõ.

Theo kết luận giám định Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh tử vong vì mất máu cấp do thủng tim.

Trước sự hy sinh anh dũng khi truy đuổi đối tượng phạm tội, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá; được Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và được Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh.