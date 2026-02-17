Hàng nghìn người miền Tây chen chân xin lộc ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2), dòng người từ khắp các tỉnh thành miền Tây đã đổ dồn về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để dâng hương, xin lộc, khiến không khí ngày đầu năm tại địa phương vô cùng náo nhiệt.

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào Khu du lịch Quốc gia núi Sam đã ùn ứ cục bộ.

Biển người đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (Ảnh: Hoàng Tiến).

Đến 16h cùng ngày, lượng khách đổ về vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Để đảm bảo trật tự, lực lượng chức năng đã cấm xe lưu thông trên đoạn đường 200m dẫn vào miếu, yêu cầu người dân đi bộ vào khu vực chánh điện.

Bên trong miếu, hàng nghìn người dân thành tâm dâng hương, khấn vái. Với quan niệm đi lễ chùa đầu năm để tìm kiếm sự bình an, phần lớn du khách đều cầu mong sức khỏe, may mắn và tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Bà Chúa Xứ được cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại khu vực Tây Nam Bộ cùng tôn thờ. Sức hút của miếu Bà Chúa Xứ không chỉ đến từ sự linh ứng trong đời sống tâm linh mà còn từ giá trị văn hóa đồ sộ. Tục thờ cúng bắt nguồn từ đầu thế kỷ XVIII khi người dân thỉnh tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống chân núi để thuận tiện nhang khói.

Hàng nghìn người dân miền Tây viếng Bà Chúa Xứ ngày đầu năm (Ảnh: Hoàng Tiến).

Năm 2025, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Danh hiệu này ghi nhận tính gắn kết cộng đồng mạnh mẽ và góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử của cha ông trong hành trình khai mở vùng đất phía Tây Nam của Tổ quốc.

Bên cạnh miếu Bà, các điểm du lịch lân cận tại An Giang như rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ hay đồi Tức Dụp, chùa núi nổi... cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng mạnh trong dịp Tết này. Với việc thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, Khu du lịch Quốc gia núi Sam tiếp tục khẳng định vị thế là "trung tâm hành hương" lớn nhất khu vực ĐBSCL.