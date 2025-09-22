Rác chất cao hai bên đường sau bão Kajiki

Từ ngày 27/8, đường D3 nối đường Đặng Thai Mai và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) được sử dụng làm điểm tập kết rác thải tạm, tuy nhiên đến nay, sau gần một tháng, điểm tập kết rác thải tạm này đã trở nên quá tải.

Theo quan sát của phóng viên, một lượng lớn thân, cành cây đã được tập kết dọc hai bên đường D3, kéo dài gần hết tuyến. Tại một số khu vực, rác thải chất cao đến khoảng 3m, nhiều đoạn cành, lá được tập kết vẫn còn tươi xanh.

Rác thải chất cao hai bên tuyến đường D3, phường Vinh Hưng (Ảnh: Hoàng Lam).

Rác thải chất đống, tràn ra đường gây cản trở phương tiện lưu thông qua đây. Đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Chí Thanh, một số khu vực tập kết rác đã bị đốt cháy, người dân tranh thủ tận thu củi về sử dụng. Khu vực này, xuất hiện một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt, để lẫn lộn với cành cây.

Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết cơn bão Kajiki (ngày 25/8) đã quật gãy, đổ khoảng hơn 30.000 cây xanh trên địa bàn 6 phường trung tâm tỉnh Nghệ An, thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ.

Trước lượng rác thải rất lớn từ cây xanh gãy, đổ do bão và yêu cầu phải thu dọn trong thời gian ngắn, công ty xin ý kiến cơ quan chức năng sử dụng khu đất trống hai bên đường D3 để tập kết rác thải trước khi đưa đến nơi xử lý.

Số rác tập kết ở phía bắc đường cơ bản đã được đưa đến cơ sở xử lý theo quy định (Ảnh: Hoàng Lam).

Khoảng hơn 50.000m3 rác thải từ cây ngã, đổ do bão Kajiki đã được công ty huy động nhân lực thu gom, tập kết tại bãi tạm. Một phần rác thải sau tập kết được chuyển đến nơi xử lý.

“Rác thải do bão được thu gom, tuy nhiên, nhiều khu dân cư, nhiều đơn vị tiếp tục cắt tỉa cây. Số rác thải phát sinh này đáng lẽ họ phải xử lý nhưng lại tập kết ở các tuyến đường, chúng tôi phải dọn. Lượng rác thải lớn phải thu gom, dẫn đến điểm tập kết rác thải quá tải”, ông Thắng thông tin.

Đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, theo yêu cầu của UBND phường Vinh Hưng, toàn bộ rác thải trên tuyến đường D3 sẽ phải xử lý hết trong tháng 9.

Đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Chí Thanh rác thải từ cành, lá cây tập kết lẫn rác thải sinh hoạt (Ảnh: Hoàng Lam).

Công ty đang tập trung nhân lực, thiết bị để di dời số rác nói trên đúng thời hạn, tuy nhiên, mỗi ngày, khu vực này tiếp tục phải “gánh” thêm rác thải, trong đó, một phần do người dân tự ý mang tới.

Về số rác bị cháy, ông Thắng cho hay, không rõ nguyên nhân hay ai đã đốt.

“Khi có thông tin về rác thải tại bãi tập kết tạm bị cháy, công ty huy động 3 máy xúc cùng nhiều nhân lực để xử lý từ giữa trưa. Chúng tôi mất hơn một tiếng để dập lửa nhưng xử lý khói do cháy ngầm phải kéo dài đến 3h ngày hôm sau”, ông Thắng nói.