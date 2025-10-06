Nhà máy rác tạm ngừng hoạt động, người dân Đà Nẵng kêu trời vì ô nhiễm

Nhiều xã, phường tại Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong cộng đồng.

Nguyên nhân chính được cơ quan chức năng xác định là do nhà máy xử lý rác tại xã Đại Lộc tạm ngừng hoạt động sau khi bị phát hiện chôn lấp chất thải trái phép.

Rác thải chất đống lâu ngày trước Công viên Thanh Niên Điện Bàn, phường Điện Bàn (Ảnh: Thành Luân).

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 6/10, các xã như Đại Lộc, Điện Bàn, An Thắng... (thành phố Đà Nẵng), đều xuất hiện những đống rác thải lớn nằm dọc đường, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Anh L.H.L., cư dân phường Điện Bàn, cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn 10 ngày qua, khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Hầu như tuyến đường nào của phường cũng ngập rác", anh L. bức xúc.

Theo anh L., nguyên nhân của việc rác không được thu gom là do nhà máy rác tại xã Đại Lộc đã ngừng xử lý từ cuối tháng 9, dẫn đến việc đơn vị thu gom cũng phải tạm dừng hoạt động.

"Lượng rác thải hàng ngày rất lớn nhưng không được thu gom, để bốc mùi, người dân chịu không nổi. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng vào cuộc, nhanh chóng thu gom rác để không ảnh hưởng đến môi trường, trả lại cảnh quan đô thị", anh L. kiến nghị.

Trao đổi về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ họp vào chiều 6/10 để nghe UBND phường báo cáo phương án xử lý lượng rác tồn đọng.

Rác chất đống trên nhiều tuyến đường ở xã Đại Lộc (Ảnh: Công Bính).

Tương tự, tại xã Đại Lộc, ông T.S.T. cũng phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt chất đầy đường từ ngày 25/9.

"Mưa xuống rồi gặp nắng lên, ruồi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối, rất ô nhiễm môi trường", ông T. nói. Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh nếu rác thải không được xử lý kịp thời.

Một lãnh đạo Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam (đơn vị thu gom rác) xác nhận, do không có chỗ đổ rác nên đơn vị không thể thu gom được trong những ngày qua.

Mỗi ngày, công ty này thu gom khoảng 50 xe, tương đương 60 tấn rác tại các xã Đại Lộc, Hà Nha, phường Điện Bàn và các khu vực lân cận. Đơn vị đang phối hợp với các địa phương tìm bãi tạm để tập kết rác, chờ nhà máy xử lý hoạt động trở lại.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO (đơn vị xử lý rác tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc) nhưng không nhận được phản hồi.

Lực lượng chức năng bắt quả tang công ty nhận xử lý rác có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định (Ảnh: Bình An).

Trước đó, vào ngày 25/9, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), đã phát hiện nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc.

Điều tra ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy, từ năm 2024 đến nay, công ty này đã tập kết và đổ hơn 20.000 tấn chất thải (tạm tính) trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ), nay là 15 phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, các xã, phường như Đại Lộc, Hà Nha, Thu Bồn, Duy Xuyên, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc... đã thông báo tạm ngừng thu gom rác thải sinh hoạt đến người dân.