Cấp căn cước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân xuyên Tết

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Công an tỉnh An Giang đã triển khai phương án làm việc xuyên tết, duy trì tiếp nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân từ mùng 1 Tết (Ảnh: Tiến Dũng).

Việc duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong những ngày tết góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Song song đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp tết, từ 10h, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh (Ảnh: Tiến Dũng).

Đợt cao điểm này được triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự tham gia của các lực lượng chức năng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn tổ chức lễ hội, vui chơi dịp Tết.

Bên cạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi có chất ma túy trong cơ thể, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định…