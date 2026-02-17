Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz

Xuồng cao tốc được trang bị vũ khí của Iran trong một cuộc tập trận Ảnh: New York Post).

Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, ngày 16/2 cảnh báo Iran sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz nếu cần thiết.

"Nếu có lý do để đóng cửa eo biển Hormuz, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch này trong thời gian sớm nhất có thể", ông Tangsiri tuyên bố.

Tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Iran được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chiến lược tại eo biển Hormuz.

Cuộc diễn tập cường độ cao mang tên “Kiểm soát Thông minh Eo biển Hormuz” do lực lượng hải quân IRGC thực hiện dưới sự giám sát của người đứng đầu IRGC.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng tác chiến trước những “mối đe dọa an ninh và quân sự có thể xảy ra”, hãng tin bán chính thức Tasnim cho biết.

Cuộc tập trận diễn ra khi Iran leo thang căng thẳng với Mỹ, liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran gần đây đã được nối lại, sau khi các vòng đàm phán trước đó đổ vỡ khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran vào tháng 6/2025, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày, trong đó Mỹ cũng không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 17/2, do Oman làm trung gian.

Theo kênh truyền hình nhà nước Iran, các cuộc đàm phán sẽ chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Các nhà ngoại giao Iran đang thúc đẩy việc duy trì chương trình làm giàu uranium của Tehran, trong khi Washington đang tìm cách kiềm chế hoạt động này.

Theo hãng tin Tasnim, trong các cuộc đàm phán, Iran đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt. Tehran cũng dự định thảo luận với Washington về vấn đề lòng tin vào mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông vào cuối tuần trước, trong bối cảnh ông tiếp tục gia tăng áp lực lên Tehran.

Các nhân vật cứng rắn tại Iran đã cảnh báo phong tỏa eo biển Hormuz mang tính chiến lược nếu căng thẳng với Washington leo thang.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy then chốt nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Đây được xem là "át chủ bài" kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mô tả đây là “điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới”.

Khối lượng lớn dầu thô được khai thác bởi các nước OPEC như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq từ các mỏ dầu trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, rồi được tiêu thụ trên toàn cầu, đều đi qua eo biển này.