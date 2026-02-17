Lực lượng Công an nhân dân đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược quan trọng, đặt yêu cầu cao về bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và tự chủ an ninh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ gương mẫu, hành động quyết liệt với tinh thần "Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Xin Bộ trưởng cho biết lực lượng Công an nhân dân sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Chương trình hành động với tinh thần như thế nào?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta; tạo tiền đề, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết là một thành phần của Văn kiện có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện tính hành động rất cao, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị của Đảng chuyển mạnh từ nói sang làm, biến chủ trương đúng đắn thành kết quả cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, hiện thực hóa khát vọng của toàn dân tộc về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Là lực lượng vũ trang trọng yếu, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiên phong và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần làm việc "Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả"; "làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn" mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong mọi mặt công tác công an.

Thực tế, chỉ sau hơn 1 tuần bế mạc Đại hội XIV, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương đã cụ thể hóa, xác định "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, sản phẩm", các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ gương mẫu, tiên phong của lực lượng Công an thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Chương trình hành động của Đảng.

Những công tác này sẽ thường xuyên được giám sát để bảo đảm triển khai khẩn trương, đúng định hướng, có sản phẩm cụ thể, phấn đấu tạo ra dấu ấn, kỳ tích mới nhằm gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Lực lượng Công an nhân dân xuất quân bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Khoảng thời gian 5-10 năm tới chính là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ thực hiện những giải pháp cụ thể nào để gia tăng đóng góp vào việc thực hiện thành công mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, thưa Bộ trưởng?

- Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn quan trọng để định hình trật tự thế giới mới với nhiều bất ổn, mâu thuẫn và rủi ro đan xen.

Đây cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tạo nền tảng để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên đặt thành tố "Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định" lên trước trong mục tiêu phát triển; đồng thời chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước, đặt ra yêu cầu mới rất cao về tự chủ chiến lược an ninh.

An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà còn phải kiến tạo phát triển, chủ động đi bước trước, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, biến nguy thành cơ cho phát triển.

Để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng Công an nhân dân sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Tập trung rà soát, điều chỉnh các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm an ninh xuyên suốt các lĩnh vực phát triển. Tăng cường bảo đảm an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh các lĩnh vực mới nổi; giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược, an ninh cơ sở, an ninh xã hội.

(2) Triển khai mạnh mẽ tư duy, phương pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, đó là "an ninh chủ động", "an ninh bao trùm", "an ninh kiến tạo" và "kỷ luật thực thi". Chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ, rủi ro an ninh. Phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì bất cứ khó khăn nào mà "chùn bước".

Bảo đảm mọi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân được bảo vệ chặt chẽ; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng xây dựng xã hội văn minh, phát triển. Tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, quản trị an ninh, trật tự hiện đại, thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

(3) Tập trung thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh; trọng tâm là xây dựng, củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ và nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh; tạo đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; xây dựng nền an ninh hiện đại, vững mạnh.

Phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân kết hợp với mở rộng đối ngoại an ninh, hình thành mô hình an ninh tự lực kết hợp liên kết linh hoạt hiệu quả trong phát hiện, đẩy lùi từ xa mọi nguy cơ an ninh.

(4) Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp; phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân, thật sự là điểm tựa an ninh, trật tự tại cơ sở.

(5) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong bảo đảm an ninh con người; kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng tầm công tác hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết căn cơ, gốc rễ các vấn đề an ninh, trật tự.

Xin Bộ trưởng cho biết, phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" có ý nghĩa như thế nào trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng?

Lễ phát động phong trào thi đua "Ba Nhất" của lực lượng Công an nhân dân.

- Trên cơ sở gợi mở quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng Công an nhân dân ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ với 21 nội hàm cụ thể.

Từ khi triển khai đến nay, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân với nhiều kết quả rất cụ thể. Công an nhiều đơn vị, địa phương đã đấu tranh, triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm - đây là những loại tội phạm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Xuất hiện nhiều sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống tội phạm và phục vụ Nhân dân.

Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy phục vụ Nhân dân, cứu giúp người bị nạn; lực lượng Công an gương mẫu thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", kịp thời xây dựng hàng trăm căn nhà hỗ trợ người dân bị sập đổ nhà do thiên tai được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong các mặt công tác Công an từ khi phát động đến nay, có thể khẳng định, Ba Nhất sẽ tiếp tục là phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, có tính đòn bẩy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng nhắn nhủ điều gì với cán bộ, chiến sĩ Công an cả nước, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở?

- Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, công nhân công an, lao động hợp đồng trong Công an nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an; các đồng chí cựu Công an nhân dân; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và gia đình lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Giờ là lúc toàn lực lượng Công an nhân dân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua học tập, công tác và chiến đấu để đưa chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể.

Tôi tin tưởng rằng với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó, mang lại bình yên, hạnh phúc, an ninh, an toàn Nhân dân trong từng thôn xóm, khu phố, từng mái nhà; góp phần kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!