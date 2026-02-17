Mùng 1 Tết, gần 1.600 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phạt

Chiều 17/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 41 người.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, tai nạn đã giảm 21 vụ (giảm 46,65%), giảm 8 người chết (giảm 33,33%) và giảm 10 người bị thương (giảm 24,39%).

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, trong ngày mùng 1 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm về giao thông; tạm giữ 31 ô tô, hơn 1.700 xe máy; tước 147 GPLX các loại; trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.

Nhà chức trách cho hay, trong số hơn 6.100 trường hợp vi phạm về giao thông, có gần 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 1.400 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, lúc 12h ngày 17/2, tại đường nhánh tỉnh lộ 422, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 Phòng CSGT Công an Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.C. (SN 1968, ở Hà Nội), điều khiển xe buýt BKS 29B-513.xx (loại 29 chỗ) chạy tuyến Nhổn - Bến phà Thọ An, Hà Nội.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,061mg/lít khí thở. Tại chốt CSGT, nam tài xế thừa nhận vừa uống một lon bia chúc mừng năm mới ở công ty nên dính vi phạm.

CSGT tạm giữ chiếc xe buýt theo quy định (Ảnh: Cục CSGT).

Theo cảnh sát, thời điểm kiểm tra, trên xe buýt không có hành khách, chỉ có lái xe và phụ xe.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.C. 7 triệu đồng triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX, tạm giữ phương tiện theo quy định.