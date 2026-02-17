Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3

"Tại sao những chuyện sử dụng cầu thủ trái luật này cứ tiếp diễn? Không có bất kỳ sự kiểm tra nào được thực hiện đối với các cầu thủ trước trận đấu hay sao?", tài khoản Goh Shaw Chong đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football về việc AFC xử thua 0-3 với CLB Công an Hà Nội khi sử dụng cầu thủ trái luật trong trận đấu với CLB Tampines Rovers (Singapore) ở lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á hôm 11/2.

Tiền đạo China là một trong hai cầu thủ ra sân trái luật trong trận đấu với Tampines Rovers và khiến CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 (Ảnh: CAHN FC).

Theo đó, CLB Công an Hà Nội phải nhận án phạt từ AFC do sử dụng hai cầu thủ trái luật là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China khi cả hai cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng và nguyên tắc sẽ bị treo giò ở trận đấu với Tampines Rovers.

Tuy nhiên cả hai cầu thủ nói trên vẫn đá chính, trong đó China ghi một bàn thắng để góp công vào chiến thắng đậm 4-0 của CLB Công an Hà Nội trước đội bóng của Singapore. Chính vì vậy AFC đã quyết định xử thua 0-3 với CLB Công an Hà Nội kèm theo án phạt 42.000 USD (gồm phạt 2.000 USD và cắt giảm phí dự giải từ 80.000 USD xuống còn 40.000 USD).

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận về sai sót của CLB Công an Hà Nội khi vụ việc bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia trước đó vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) - điều mà các đội bóng ở Đông Nam Á có thể xem là bài học kinh nghiệm khi sử dụng cầu thủ trong các trận đấu quốc tế.

"Họ nghĩ gì mà lại tung những cầu thủ bị treo giò vào sân chứ? Thật sự, tôi rất thất vọng", tài khoản Kiathtipong Klomthong đến từ Thái Lan bình luận.

"Và họ sẽ nói rằng không biết các cầu thủ đã nhận đủ thẻ vàng và bị treo giò. Ra đấu trường quốc tế chứ có phải chơi trong nước đâu mà có thể nghiệp dư đến vậy", tài khoản Kenneth Chang đến từ Singapore tuyên bố.

"Tại sao mỗi khi các CLB nước khác đối đầu với các CLB Singapore, họ lại không bao giờ đọc luật lệ và quy định? Chúng ta cũng chẳng lấy gì làm vui khi vào vòng tiếp theo như vậy mà không dựa trên năng lực thực sự", tài khoản Terence Huang cũng đến từ Singapore nói thêm.

"Tại sao một đội bóng chuyên nghiệp như Công an Hà Nội lại không biết chuyện này được nhỉ?", tài khoản Fahmi Muhammad Djibran đến từ Malaysia đặt câu hỏi.

CLB Công an Hà Nội đối mặt khó khăn để giành vé đi tiếp ở Cúp C2 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"CAS quyết định để cho các cầu thủ sử dụng giấy tờ Malaysia tiếp tục thi đấu và AFC vẫn chưa ra phán quyết với đội tuyển quốc gia nước này, trong khi CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 chưa đầy một tuần sau trận đấu. Thật hài hước", tài khoản Yongky Kurniawan đến từ Indonesia so sánh.

"Thật ra việc CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 vì sử dụng các cầu thủ bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng càng cho thấy tuyển Malaysia khó có cơ hội thoát án phạt xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam. Mức độ sai phạm của Malaysia nghiêm trọng hơn rất nhiều", tài khoản Mohd Naufal cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Bị xử thua 0-3 ở lượt đi chỉ giúp trận lượt về với Tampines Rovers diễn ra vào ngày mai (18/2) càng hấp dẫn hơn mà thôi. Hãy chờ xem CLB Công an Hà Nội làm được những gì ở trận đấu trên đất Singapore các bạn nhé", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam bày tỏ.