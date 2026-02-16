Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, chào năm mới 2026

Thời tiết ngày 16/2 (29 tháng Chạp) trên cả nước thuận lợi cho người dân vui chơi ngoài trời.

Miền Bắc trời ấm áp, rất thuận tiện để người dân vui chơi, chờ ngắm pháo hoa. Tại Hà Nội, nhiệt độ ở mức 20-25 độ C.

Đón năm mới Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa ở 33 điểm với 34 trận địa.

Thời lượng bắn là 15 phút, từ 00h đến 00h15 ngày 17/2 (tức đêm Giao thừa Tết nguyên đán Bính Ngọ).

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.

Tổng kinh phí khái toán khoảng 40 tỷ đồng, sử dụng từ ngân sách thành phố và các nguồn xã hội hóa.

Tại TPHCM có 17 điểm bắn pháo hoa (4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp) nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nhiều khu vực cùng thưởng thức không khí đón năm mới.

Tết trên đảo Trường Sa (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Khi đất liền đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, ngoài khơi xa, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa.

Đại úy Trần Quốc Cường, chính trị viên cụm tâm sự: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi đặc biệt chú trọng củng cố cảnh quan, môi trường trên các đảo trong dịp Tết.

Tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm cây xanh, chăm sóc vườn rau, vườn hoa không chỉ tạo không khí xuân mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Một đảo xanh, sạch, đẹp cũng thể hiện ý chí bám trụ lâu dài, xây dựng Trường Sa ngày càng chính quy, hiện đại".

Các tiết mục văn nghệ chào đón năm mới Binh Ngọ 2026 trên đảo Trường Sa (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chỉ huy đảo đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đồng chí là con thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Bính Ngọ 2026 đến với Trường Sa trong sự bình yên và giản dị (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình. Đại diện đơn vị gửi lời chúc năm mới, động viên tinh thần và ghi nhận những nỗ lực của các gia đình trong việc ổn định cuộc sống nơi đảo xa. Những phần quà Tết được trao tận tay từng người.

Tết Bính Ngọ 2026 đến với Trường Sa trong sự bình yên và giản dị. Giữa biển trời bao la, mùa xuân được tạo nên từ tình đồng đội, tình quân dân và niềm tự hào khi được sống, công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Từ Trường Sa, mùa xuân được gửi vào đất liền bằng những nụ cười, bằng sự bình yên của biển đảo và bằng trái tim kiên cường của những người lính biển. Xuân Bính Ngọ đã về trên đảo xa lặng lẽ nhưng ấm áp, giản dị nhưng thiêng liêng, như chính cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.