Ninh Bình "điểm danh" hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để trên địa bàn tỉnh.

Bãi rác thung Quèn Khó (thuộc phường Trung Sơn) là một trong 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo do ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ký nêu rõ, đến thời điểm báo cáo (đầu tháng 9), trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để, gồm: Bãi rác thung Quèn Khó (thuộc phường Trung Sơn) và Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý (thuộc xã Nam Lý).

Đối với bãi rác thung Quèn Khó đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường từ năm 2018, với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, thời gian thực hiện 2018-2020.

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án.

Nước rỉ từ bãi rác thải thung Quèn Khó gây ô nhiễm không khí, nguồn nước nghiêm trọng (Ảnh: Thái Bá).

Đối với Bệnh viện đa khoa Nam Lý, UBND tỉnh Hà Nam (cũ) đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng đề án xử lý nước thải cho bệnh viện. Tuy nhiên, phương án đề xuất đầu tư chưa phù hợp với quy mô thực tế của cơ sở.

Để xử lý triệt để các điểm ô nhiễm này, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

Với bãi rác thung Quèn Khó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tăng cường phun chế phẩm sinh học để khử mùi, phân hủy rác.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà máy có giải pháp thu gom nước thải phát sinh về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ đôn đốc và thu hút Nhà đầu tư 2 nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt và đốt phát điện với quy mô công suất khoảng 1.000 tấn/ngày tại khu vực này.

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí cho địa phương (Ảnh: Thái Bá).

Với Bệnh viện đa khoa Nam Lý, hiện bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, do đó để đảm bảo nước thải không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện thực hiện thu gom nước thải phát sinh và chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định nhằm kiểm soát và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Đồng thời, bệnh viện phải rà soát, hoàn thiện phương án, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để sớm triển khai thực hiện xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải.