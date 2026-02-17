Mùng 1 Tết của loạt mỹ nhân Việt lấy chồng thiếu gia: Đỗ Thị Hà gây chú ý

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu chia sẻ khoảnh khắc đón Tết bên thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Cả hai diện áo dài truyền thống, khoác tay nhau. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 11/2025, nhận được nhiều quan tâm từ công chúng.

Tăng Thanh Hà tiếp tục duy trì thói quen mỗi năm chụp ảnh áo dài cùng chồng tại góc quen thuộc trong nhà. Dù chọn phong cách tối giản, “ngọc nữ màn ảnh” vẫn toát lên khí chất sang trọng, nền nã.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ khoảnh khắc đón Tết bên chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Cặp đôi diện trang phục truyền thống, rạng rỡ bên con gái đầu lòng. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển), hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Diễn viên Midu thu hút sự chú ý khi diện áo dài màu cam nổi bật, khoe vẻ đẹp ngọt ngào bên thiếu gia Minh Đạt. Sau đám cưới, cặp đôi vẫn giữ sự tình tứ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễn viên Diễm My 9X cũng khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng doanh nhân Vinh Nguyễn. Cô hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng, nhận nhiều lời khen về cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng đón cái Tết đầu tiên với ông xã - doanh nhân Phát Nguyễn. Dù đang trong thai kỳ, cô vẫn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật và giữ được vẻ ngoài rạng rỡ.

Hoa hậu H'Hen Niê và chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - diện trang phục đồng điệu trong bộ ảnh đầu năm. Năm nay đánh dấu cái Tết đặc biệt của gia đình khi họ đón con gái đầu lòng, bé Harley. Người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô đã chủ động giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con.

Siêu mẫu Thanh Hằng hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc bên nhạc trưởng Nhật Minh và mẹ chồng. Từ sau kết hôn, ông xã thường xuyên đồng hành cùng cô trong cả công việc lẫn đời sống.

Hai anh em Sơn Tùng M-TP và MONO gây sốt với bộ ảnh quây quần bên bố mẹ. Gia đình xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt yêu thích chỉ sau vài giờ được đăng tải.

Giữa lịch trình bận rộn để quảng bá cho phim Tết Thỏ ơi, Trấn Thành vẫn dành thời gian du xuân bên gia đình. Bộ phim do anh đạo diễn hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu ra mắt.

Mỹ Tâm cũng chuẩn bị ra mắt dự án điện ảnh mới nhưng vẫn dành trọn thời gian Tết cho gia đình. Cô chia sẻ khoảnh khắc lì xì bố mẹ, cùng người thân gói bánh, nấu bánh, giữ trọn không khí sum vầy truyền thống.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai. Cô gửi lời chúc bình an, mạnh khỏe đến mọi người.

Sau một năm tất bật với các dự án và lịch diễn dày đặc, SOOBIN trở về nhà, dành trọn thời gian đón Tết bên gia đình. Hình ảnh giản dị, gần gũi của nam ca sĩ trong những ngày đầu xuân nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Ca sĩ Chi Pu cũng đăng tải khoảnh khắc đại gia đình sum họp nhiều thế hệ. Cô hào hứng lì xì cho các cháu.

Gia đình Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với bộ ảnh đậm chất thời trang. Bố mẹ cô cũng xuất hiện trẻ trung, đồng điệu. Mỗi năm, gia đình đều duy trì thói quen thực hiện bộ ảnh Tết.

Gia đình Phương Mỹ Chi diện áo dài du xuân. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết, món quà Tết ý nghĩa nhất dành cho bố mẹ là sự yên lòng và niềm tự hào.

Ảnh: Facebook nhân vật