20 ngày từ "thiên đường" đến trắng tay, tất cả đã nằm dưới đáy sông Tiền

Hộ anh Nguyễn Ngọc Năm là một trong 35 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra tại phường Cao Lãnh trong những ngày qua.

Ngôi nhà rộng 110m2, thành quả của hơn 10 năm vợ chồng anh Năm làm công nhân sản xuất đồ gỗ dành dụm, đã tan tành trong vụ sạt lở đêm 20/9. Đứng trước đống đổ nát, anh Năm ngậm ngùi: "Không biết bao giờ mới đủ tiền cất lại được ngôi nhà như trước".

Mất trắng tài sản vì sạt lở (Video: Bảo Kỳ).

Chỉ trong các ngày 20/9 và 24/9, phường Cao Lãnh đã hứng chịu hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng. Đoạn sạt lở khẩn cấp, nguy hiểm dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền từ 30 đến 70m, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của 35 hộ dân với 132 nhân khẩu. Hai vị trí sạt lở cách nhau khoảng 300m.

Điều đáng nói, theo lời kể của các hộ dân, trước khi sạt lở xảy ra, đất và tường nhà không hề có dấu hiệu bất thường hay vết nứt. Sự việc diễn ra đột ngột trong đêm, khiến toàn bộ hoặc một phần ngôi nhà sụp đổ, đồ đạc bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Bé Tý, một trong 7 hộ dân mất nhà vào rạng sáng 20/9, kể lại: "Các ngôi nhà kế bên sạt lở trước, sau đó lan đến nhà tôi. Nghe tiếng hô hoán và đồ đạc đổ ầm xuống nước, tôi vội đánh thức vợ và kịp đưa 3 đứa cháu ngoại ra sân thoát thân.

Sự cố quá bất ngờ, không kịp trở tay hay mang theo đồ đạc gì cả. Toàn bộ tài sản, kể cả ít vàng phòng thân của vợ tôi, đều bị cuốn trôi. Lúc đó chỉ lo tính mạng, của cải gì cũng không còn nữa".

Chị Nguyễn Thị Ni đứng trước phần sân nhà còn sót lại, cho biết phần nhà bị sụp mất dài hơn 30m, bao gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và khu vệ sinh. "Sự việc xảy ra lúc mọi người đang ngủ say, nghe tiếng tri hô tôi chỉ kịp đưa 2 đứa con và ôm hũ tro cốt người chồng quá cố ra ngoài. Khi con cái an toàn tôi mới dắt chiếc xe máy ra vì đây là phương tiện đi làm duy nhất. Hiện tại tôi chỉ mong sớm được nhà nước bố trí chỗ tái định cư vì khả năng tôi hiện tại không đủ sức cất nhà nữa", chị Ni bộc bạch.

Ngoài nhà cửa, nhiều hộ dân còn mất trắng vườn cây ăn trái phía sau nhà do sạt lở cuốn trôi.

Để đảm bảo an toàn, các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã di dời đồ đạc đến nơi khác lánh tạm, để lại cảnh "vườn không, nhà trống". 7 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn được cơ quan chức năng hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm tại trường mầm non Hoa Sữa cho các hộ dân. Gần một tuần qua, con xóm nhỏ ven sông Tiền gần như không yên giấc. Ban ngày, người dân vận chuyển, di dời đồ đạc; người già, trẻ nhỏ được ưu tiên ở trường mầm non, nhưng một số khác vẫn chọn ở lại để trông chừng nhà cửa, mắc võng hoặc trải chiếu ngủ tạm.

Ông Huỳnh Thanh Sang chia sẻ, đa số bà con xóm bị sạt lở là lao động tự do làm thuê hoặc đánh bắt thủy sản. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại mất nhà cửa sau nhiều năm tích góp. "Tôi mong cơ quan chức năng sẽ sớm làm bờ kè, bảo vệ khu vực này vì có thể sẽ sạt lở tiếp", ông Sang nói.

Một số người không vào trường học đã dựng chòi tạm trước các bãi đất trống để ở.

Con xóm nhỏ vốn bình yên nay hoàn toàn đảo lộn vì sạt lở.

Trước tình hình khẩn cấp, chiều 26/9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng và các khu vực lân cận, triển khai ngay các giải pháp công trình, phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương khảo sát, đánh giá xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai để ngăn chặn sạt lở, sụt lún phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.