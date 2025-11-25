Đứng cạnh biển cấm, khách vẫn vô tư bẻ hoa

Ngày 23/11, khi tới Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) cùng nhóm bạn để săn mây và trải nghiệm mùa hoa dã quỳ, anh Q.T. vô tình thấy cảnh tượng khiến nhiều người bất bình.

Đó là khoảnh khắc đôi nam nữ trẻ tuổi vô tư bẻ cành hoa to ở bên đường để chụp ảnh và vui đùa dù xung quanh dọc tuyến đường có cắm rất nhiều biển cấm. Trên tấm biển ghi rõ du khách không được ngắt cành, bẻ hoa, giữ vệ sinh an toàn chung.

Đôi nam nữ vô tư bẻ hoa dã quỳ ở Ba Vì dù đứng cạnh biển cấm gây phẫn nộ (Nguồn video: Q.T).

Sau đó, một nhân viên của Vườn Quốc gia Ba Vì phát hiện ra cảnh tượng trên. Người này di chuyển tới khu vực nơi đôi nam nữ đang đứng và nhắc nhở, yêu cầu khách không được tiếp tục hành vi tương tự.

Chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích mong mọi người cùng chung tay bảo vệ mùa hoa, anh Q.T. bất ngờ khi thấy hình ảnh nhận được sự quan tâm từ dư luận với lượng tương tác lớn. Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của các bạn trẻ ý thức kém.

"Hoa dã quỳ đang bước vào mùa nở rộ nên thu hút rất đông khách tới trải nghiệm. Tuy nhiên nếu ai cũng tiện tay bẻ một cành hoa, thì còn gì là cảnh quan chung. Theo tôi cần có quy chế xử phạt mạnh tay, tránh trường hợp tương tự xảy ra", tài khoản có tên Ánh Vy bày tỏ.

Anh Dương Công Tuyến, một người dân địa phương sống ở ngay khu vực gần cổng của Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, hiện tượng này không còn lạ mỗi khi bước vào mùa hoa.

Thường xuyên tới đây chạy bộ, anh Tuyến tiếc nuối mỗi khi phát hiện nhiều nhành hoa lớn bị các bạn trẻ tiện tay bẻ xuống để chụp ảnh check-in, sau đó vứt lại bừa bãi ngay bên đường.

Dù dọc tuyến đường có gắn rất nhiều biển cấm nhắc nhở mỗi người cần nâng cao ý thức chung, song tình hình qua nhiều năm chưa được cải thiện.

"Tình trạng này vẫn tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Nhân viên Vườn Quốc gia thường xuyên rà soát, tuần tra và nhắc nhở nhưng họ cũng không thể kiểm soát hết", anh Tuyến cho biết.

Lập ban chỉ đạo mùa mua, cắm nhiều biển cấm vẫn khó ngăn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Vườn Quốc gia Ba Vì xác nhận, tình trạng du khách tới tham quan vãn cảnh rồi bẻ hoa trong khuôn viên là chuyện khá phổ biến, dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở.

Ngay trước khi Vườn Quốc gia bước vào mùa hoa dã quỳ, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo mùa hoa, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, công an và lực lượng liên quan, tăng cường tuần tra nhắc nhở du khách.

Mùa hoa dã quỳ thu hút rất đông khách trải nghiệm (Ảnh: Nga Hoàng).

Trên toàn tuyến gồm khoảng 11km đường hoa đều cắm nhiều biển cấm bẻ hoa bẻ cành, biển hạn chế tốc độ, biển báo giữ gìn an ninh trật tự chung, tuy nhiên việc du khách tự làm theo ý mình vẫn thường xảy ra.

"Nhiều người nghĩ, chỉ hái vài bông hoa để chụp hình sẽ không sao. Nhưng mỗi người một chút sẽ làm hỏng cả rừng hoa. Thậm chí nhiều bạn trẻ, sinh viên còn bẻ cả cành lớn, gây phản cảm", vị đại diện đơn vị cho hay.

Hiện lực lượng tuần tra của Vườn Quốc gia Ba Vì khá mỏng, trong khi khu vực hoa dã quỳ trải dài khoảng 11km. Ngoài ra bên trong còn khoảng 6,5ha rừng hoa dã quỳ.

Cũng theo vị đại diện, hiện các biện pháp trước mắt chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở, tuyên truyền, khó xử phạt triệt để vì lượng khách đông, địa hình rộng.

Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi và hoa dã quỳ nở đẹp nên lượng khách đổ về Vườn Quốc gia Ba Vì rất lớn. Ngày 22/11, vườn Quốc gia đón hơn 7.000 lượt khách. Ngày 23/11, khu vực này đón gần 20.000 lượt khách.

Theo dự báo, hoa dã quỳ vẫn đang trong giai đoạn nở rực rỡ và sẽ kéo dài thêm khoảng 2 tuần nữa, tạo điều kiện để du khách tiếp tục tham quan, chụp ảnh.

Đại diện vườn Quốc gia mong muốn mỗi du khách nên nâng cao ý thức, tránh bẻ hoa, phá hoại cảnh quan chung, giữ gìn vẻ đẹp của rừng hoa vốn được chăm sóc suốt cả năm.