Mẹ cầu cứu vì con nghiện điện thoại, cộng đồng mạng “dậy sóng”

Mới đây, một mảnh giấy viết vội của một người mẹ ở Trung Quốc trên chuyến tàu cao tốc đã gây bão mạng xã hội.

Trong đó, người mẹ để lại lời khẩn cầu sự giúp đỡ vì con trai nghiện thiết bị điện tử. “Tin nhắn của đứa trẻ 14 tuổi gửi cho tôi sáng nay khiến tôi vô cùng đau lòng. Có phải ai ở tuổi dậy thì cũng nghiện điện thoại và trò chơi điện tử không?”, người mẹ này viết.

Mảnh giấy viết vội của người mẹ có con nghiện điện thoại khiến cộng đồng mạng đồng cảm (Ảnh: Xiaohongshu).

Theo truyền thông địa phương, mảnh giấy này không được nhân viên vệ sinh phát hiện ngay mà chỉ xuất hiện hai ngày sau, khi một nữ sinh viên đại học 21 tuổi tình cờ ngồi đúng vào vị trí đó. Cô mang mảnh giấy về nhà rồi chia sẻ lên mạng vì nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của người phụ nữ kia.

Cô sinh viên cho biết từng trải qua một khoảnh khắc tương tự. Năm ngoái, trong một chuyến tàu, cô cũng từng viết vài dòng tâm sự lên chiếc túi đựng rác để giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng.

Trong bài đăng, cô viết: “Tôi chưa đi làm và cũng chưa làm mẹ. Mong cô thông cảm nếu tôi không thể nhìn mọi chuyện từ góc độ của một phụ huynh. Nhưng tôi có thể chia sẻ từ góc nhìn của một đứa trẻ”.

Cô kể rằng thời niên thiếu, bản thân từng mê phim truyền hình, tiểu thuyết và trò chơi điện tử đến mức không rời mắt khỏi thiết bị điện tử.

Câu chuyện học sinh sa đà vào điện thoại thường xuyên trở thành chủ đề nóng tại “đất nước tỷ dân” (Ảnh: Xiaohongshu).

“Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao mình từng say mê đến vậy, nhưng cũng không thể đưa ra một lý do rõ ràng. Có lẽ đơn giản vì lúc đó, chiếc điện thoại là món đồ rất hiếm với tôi", cô gái chia sẻ.

Không những vậy, dù trường cấp hai cấm học sinh mang điện thoại, cô vẫn lén mang theo. Một hôm, cô bị bố phát hiện, ông không trách mắng mà âm thầm giữ kín chuyện này. Chính sự tôn trọng trong im lặng ấy đã khiến cô suy nghĩ lại và sau đó tự nguyện không mang điện thoại đến trường nữa.

Cô cho biết bố mẹ cô cũng đã áp dụng một phương pháp dạy con mà theo cô rất hiệu quả. Buổi tối, cả nhà đều cất điện thoại để cùng đọc sách.

“Sau một thời gian, tôi tự giảm thời gian dùng điện thoại. Theo tôi, bố mẹ làm gương kết hợp với lời nhắc nhở là phương pháp dạy con có tác dụng nhất. Còn với con cô, tôi không dám chắc điều đó có phù hợp hay không", cô gái nhận định.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều phụ huynh và bạn trẻ đồng tình với quan điểm của nữ sinh nói trên.

“Bố mẹ ảnh hưởng lớn đến cách một đứa trẻ trưởng thành”, một bình luận viết.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ nỗi lo tương tự.

“Trẻ con bây giờ mê điện thoại là chuyện phổ biến. Con tôi mới 2 tuổi mà đã không chịu rời điện thoại”, một người nói.

Một phụ huynh khác bày tỏ: “Việc quản lý con rất khó. Biện pháp cấm sử dụng điện thoại thì không thể, vì con vẫn cần liên lạc với bạn bè. Nhưng một khi con đã bắt đầu dùng thì gần như không kiểm soát nổi".

Nghiện thiết bị điện tử từ lâu được xem là vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc, thậm chí vượt xa nhiều quốc gia khác. Hồi tháng 7, một nam sinh vừa tốt nghiệp THPT ở Hồ Nam bị bố mẹ đuổi khỏi nhà và cắt hỗ trợ tài chính vì điểm thi đại học quá thấp sau nhiều năm chìm đắm vào điện thoại, bỏ bê học hành.

