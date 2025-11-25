Tổng Bí thư: “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui”

Phát biểu tại tổ trong phiên làm việc sáng 25/11 về hai chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho giáo dục và y tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là những trụ cột rất quan trọng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phát triển.

Dù tăng trưởng ở mức nào, cuộc sống ổn định ra sao, Tổng Bí thư nhấn mạnh người dân phải được thụ hưởng những thành quả ấy. “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền hoặc ốm đau thì cuộc sống không vui, đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 25/11 (Ảnh: Minh Châu).

Góp ý cụ thể về y tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh “phải đạt được mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân” chứ không phải loanh quanh những việc đang làm.

Trong lĩnh vực này, Tổng Bí thư cho rằng điều quan trọng là chăm sóc sức khỏe ban đầu và tập trung cho y tế dự phòng thay vì tập trung khám chữa bệnh như hiện nay.

Nếu dự phòng kém, Tổng Bí thư cho rằng bệnh phát triển sẽ “kinh khủng”. “Chúng ta tập trung chữa bệnh nhưng cứ để môi trường ô nhiễm, uống nước bẩn, ăn uống vô tội vạ thì cũng… sinh bệnh”, Tổng Bí thư nhận định đây là những nguồn căn cơ của bệnh tật, nếu không được giải quyết sẽ không đạt mục tiêu.

“Nước người ta uống ngay được từ vòi, còn mình đến nước nấu chín rồi vẫn còn sợ, nước uống đóng chai vẫn ngộ độc. Nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì có xây đến bao nhiêu bệnh viện cũng không thể đủ được, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể giải quyết được việc này”, Tổng Bí thư nói.

Về đầu tư cho y tế, lãnh đạo Đảng lưu ý việc đầu tư cơ sở hạ tầng bệnh viện và trang thiết bị y tế cũng như đầu tư cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế.

Trong việc này, dù số lượng rất ít gây điều tiếng và làm mất tín nhiệm, song theo Tổng Bí thư, cần giải quyết triệt để.

Trong giáo dục, Tổng Bí thư quán triệt tinh thần “có học sinh phải có lớp, có học sinh phải có trường, đảm bảo các cháu đều được đến trường”.

Về trường học, lãnh đạo Đảng quan tâm việc xây dựng trường nội trú ở các xã biên giới và nhấn mạnh “trường phải đạt chuẩn”. Việc dạy học bơi cho học sinh miền núi cũng được Tổng Bí thư nhấn mạnh. Có ý kiến cho rằng đầu tư bể bơi ở miền núi là lãng phí, xong Tổng Bí thư khẳng định đây là việc cần thiết.

“Các cháu ở thành phố được bơi, các cháu miền núi tại sao không được học bơi?”, Tổng Bí thư đặt câu hỏi và nêu quyết tâm trước mắt hoàn thành 100 trường nội trú ở các xã biên giới và cho học sinh ở đây học bơi ngay trong năm học 2026-2027.

Phiên thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sáng 25/11 (Ảnh: Minh Châu).

Với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Tổng Bí thư nhấn mạnh “không phải chỉ học tiếng Anh mà phải học toán bằng tiếng Anh, học văn bằng tiếng Anh, học sử bằng tiếng Anh”. Muốn như vậy phải đào tạo được đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu này.

Ngoài ra, chương trình dạy và học, theo Tổng Bí thư, cũng là nội dung rất quan trọng.

Về chăm sóc cho người yếu thế, Tổng Bí thư lưu ý quan tâm đối tượng “trẻ bị bỏ rơi”. Tổng Bí thư nêu thực tế cơ sở nuôi dưỡng công lập chỉ đáp ứng được 3%, khoảng 15.000 cháu nên “rất khó khăn”.

Vì thế, Tổng Bí thư yêu cầu hai ngành y tế, giáo dục nghiên cứu vấn đề này. “Mình có mười mấy trường SOS, nhưng bây giờ thế giới cũng thu hẹp mô hình này. Người ta cũng đưa về xã hội, về gia đình, chăm sóc như vậy là tốt nhất”, Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nhắc đến còn 8 triệu người khuyết tật, trong đó có cả trẻ em cần được quan tâm chăm sóc.

“Nếu để trẻ cứ thế lớn lên mà không nơi nương tựa, tương lai có khi lại thành tội phạm. Do đó, phải đầu tư tốt nhất ngay từ đầu, nuôi dưỡng các cháu thành người tử tế, được học hành, đóng góp, cống hiến và mang ơn xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là mục tiêu quốc gia nhưng cũng là trách nhiệm của xã hội.