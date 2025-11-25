Cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Liên quan vụ nam thanh niên cướp dây chuyền ở tiệm vàng, ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được Nguyễn Trung Tín (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) là đối tượng gây án.

Theo cơ quan công an, vụ cướp xảy ra lúc 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành.

Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, đối tượng vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền bằng vàng. Nhân lúc chủ tiệm sơ hở, đối tượng bất ngờ cầm dây chuyền lao ra khỏi tiệm và lên xe máy tẩu thoát.

Bước đầu xác định, sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, quyết tâm truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Tín là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản.

Chưa đầy 24 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt được Tín tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phước 3.

Khám xét nơi ở của Tín, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh Tín đến tiệm vàng gây ra vụ cướp tài sản (Ảnh trích xuất camera).

Qua xét hỏi, Tín khai nhận đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.

Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền, Tín điều khiển mô tô chạy về phòng trọ lẩn trốn.

Đến sáng 24/11, Tín thuê ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến một cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.

Tín lấy số tiền trên mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, ngoài ra Tín còn chuộc lại chiếc xe máy của vợ và sắm một số đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh. Phần còn dư, Tín nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi cờ bạc qua mạng.

Tín thú nhận, do trước đây nợ nần từ việc đầu tư tiền ảo và cờ bạc qua mạng nên đem xe của vợ đi cầm. Sau đó Tín gây ra vụ cướp dây chuyền để có tiền chuộc xe cho vợ.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.