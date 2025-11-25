Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp hỗ trợ chi viện tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử gây ra, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm cao với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Ngay trong ngày 21/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ra công văn số 73-CV/TU về việc triển khai kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ lớn kéo dài.

Trong đó, Đảng ủy UBND thành phố được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ (như nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng, các công trình hạ tầng, tái sản xuất).

Trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch của Thành ủy Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung và tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra, bao gồm hỗ trợ từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và từ nguồn ngân sách thành phố,...

Chiều 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa (Ảnh: Như Ý).

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương và chỉ đạo triển khai chi viện khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, thành phố Hà Nội quyết định tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Quân đội hỗ trợ người dân sau lũ dữ (Ảnh: Nam Anh).

Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để hỗ trợ kịp thời, bảo đảm triển khai nhanh nhất dự án xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông nhằm giúp người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà với mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.