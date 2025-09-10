Bờ kè bị kéo xuống sông, tạo hàm ếch sâu dưới tuyến đường huyết mạch

Chiều 10/9, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết chính quyền xã đã có kế hoạch khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nặng dọc bờ sông Bồ, đoạn qua thôn Niêm Phò và Phò Nam A.

Theo ông Cầu, tại thôn Phò Nam A, địa phương sẽ thuê xà lan đưa phương tiện tiếp cận vị trí sạt lở để đóng cọc gia cố bờ sông.

Đoạn bờ kè dài trên 150m tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, thành phố Huế bị sút lún nghiêm trọng (Ảnh: Vi Thảo).

Trong khi đó, đoạn sạt lở dọc tuyến đường liên xã tại thôn Niêm Phò, UBND xã Quảng Điền sẽ khắc phục khẩn cấp bằng cách sử dụng đá dăm gia cố các hàm ếch, giữ cho mặt đường không sụt lún, đứt gãy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Cầu cho biết việc khắc phục các điểm sạt lở nói trên sẽ được triển khai trong 2 ngày tới, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời. Về lâu dài, xã Quảng Điền đã có tờ trình gửi UBND thành phố Huế, đề nghị bố trí ngân sách xây dựng bờ kè chống sạt lở tại các điểm xung yếu dọc sông Bồ, giúp người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

Tuyến đường liên xã dọc sông Bồ, đoạn sạt lở hiện chỉ lưu thông được một nửa (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày qua, dù chưa phải thời gian cao điểm mưa lũ, trên địa bàn xã Quảng Điền đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc bờ sông Bồ.

Tại thôn Niêm Phò, một đoạn bờ kè dài hơn 150m bị kéo xuống lòng sông, tạo hàm ếch rộng và sâu bên dưới tuyến đường liên xã.

Theo người dân, đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại và chăn nuôi, sản xuất của bà con. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cấm phương tiện từ 2 tấn trở lên đi qua đoạn sạt lở.

Người dân lo sợ nếu không được khắc phục kịp thời, tuyến đường huyết mạch sẽ bị hư hỏng, đứt gãy (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, trên địa bàn xã Quảng Điền còn xuất hiện nhiều “điểm nóng” sạt lở dọc bờ sông Bồ như đoạn qua khu vực thôn Phò Nam A, Phò Nam, Phước Yên, Tân Xuân Lai,… Nhiều điểm sạt lở ăn sâu và sát nhà cửa, gây thiệt hại lớn về diện tích đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Tại thôn Phò Nam A, tình trạng sạt lở ăn sâu vào vườn nhà dân kéo dài trên 700m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ dân.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết vấn nạn sạt lở bờ sông Bồ đã diễn ra trong nhiều năm. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã có kế hoạch bố trí kinh phí để xây dựng bờ kè tại những điểm xung yếu, thuộc khu vực các xã thuộc huyện Quảng Điền cũ.