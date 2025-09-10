Bờ biển Hội An lại sạt lở, nhiều nhà hàng thấp thỏm lo

Một vệt sạt lở bờ biển mới dài hơn 200m đã xuất hiện tại khối Tân Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, gây lo ngại cho người dân và chính quyền địa phương. Vệt sạt lở này nằm song song với tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, tạo thành một vách đứng cao 4-5m, đe dọa trực tiếp khu dân cư.

Theo ghi nhận vào ngày 9/9, những con sóng dữ dội đã khoét sâu vào bờ, làm lộ rõ mức độ nghiêm trọng của tình trạng xói lở. Đáng chú ý, khu vực này thuộc bãi tôn tạo C7 của dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ.

Vệt sạt lở mới tại bờ biển khối Tân Thành, phường Hội An Tây (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Văn Lực (65 tuổi, trú tại khối Tân Thành) cho biết, vệt sạt lở này bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 7, khi Hội An chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

"Ban đầu chỉ vài chục mét, sau đó sạt lở tiếp tục kéo dài hơn 200m như hiện nay. Mấy năm trước, sạt lở đã diễn ra nhưng năm nay tình trạng sạt lở quá nhiều, người dân ở đây rất hoang mang", ông Lực chia sẻ.

Trước tình hình cấp bách, người dân và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng cứu như dùng cọc tre, bao cát lớn để gia cố. Tuy nhiên, những bờ đê tạm này nhanh chóng bị sóng lớn xé toạc, cuốn trôi lượng lớn đất cát, cho thấy sự bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên.

Con đường bằng bê tông dẫn ra biển bị đứt gãy khi bờ biển sạt lở (Ảnh: Ngô Linh).

Đại diện nhà hàng Salt Hội An bày tỏ lo ngại: "Vệt sạt lở mới này nằm ngoài khu vực người dân đã gia cố kè bằng bao tải. Tốc độ xâm thực bất thường và nhanh hơn hẳn những năm trước.

Năm nào nhà hàng cũng bỏ kinh phí đầu tư gia cố bằng bao tải cát, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không có biện pháp kè hữu hiệu, mùa mưa bão sắp tới, nhà hàng của chúng tôi cũng như nhiều nhà hàng, biệt thự khác dọc bờ biển sẽ đổ sập bất cứ lúc nào".

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ giải pháp và nguồn lực để gia cố khu vực sạt lở trước mùa mưa bão năm 2025.

Chính quyền căng dây cảnh báo sạt lở (Ảnh: Ngô Linh).

UBND phường Hội An Tây cũng đã đề nghị tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, thông báo cho người dân và du khách không đi vào khu vực này để bảo đảm an toàn.

Đồng thời, tăng cường thông tin, truyền thông để người dân, du khách nắm rõ diễn biến và nguyên nhân sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.