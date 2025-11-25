Cháy tiệm bán giày ở TPHCM

Đến 9h30 ngày 25/11, lực lượng phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an TPHCM đã dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày dép ở phường Thới Hòa, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát phía trước của cơ sở. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng; người dân cố gắng dập lửa, nhưng bất thành.

Cửa hàng kinh doanh giày dép và cơ sở kinh doanh bên cạnh bị thiệt hại nặng nề do vụ cháy gây ra (Ảnh: B.Đ.).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để xử lý đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều hàng hoá bên trong cửa hàng giày dép bị thiêu rụi.

Một cửa hàng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do sức nóng của vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.