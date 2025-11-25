Con gái khóc nghẹn ngóng tin cha mất tích 28 ngày trong lũ dữ

Ngày 25/11, chị Nhật Linh (trú tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã đăng tải thông tin lên nhiều trang mạng xã hội, tha thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm tung tích cha mình là ông Lương Văn Tuấn (54 tuổi), người bị mất tích trong vụ lật ghe tại khu vực phường Điện Bàn vào ngày 28/10.

Trò chuyện qua điện thoại, giọng chị Linh nhiều lần nghẹn lại rồi bật khóc. Đã 28 ngày trôi qua, gia đình buộc phải lập bàn thờ tạm cho ông Tuấn, nhưng sâu thẳm trong lòng, chị Linh vẫn giữ hy vọng mong manh rằng cha mình vẫn còn sống, chờ được tìm thấy.

Bài viết xin hỗ trợ tìm ông Tuấn và thông tin liên lạc được người nhà đăng tải trên các trang mạng xã hội (Ảnh: Hoài Sơn).

Chị Linh nhớ lại, ngày 27/10 (trước khi xảy ra vụ việc một ngày) chị còn gọi điện về nhà, dặn ông kê cao đồ đạc rồi chờ chị về. Nhưng sáng hôm sau, mẹ chị gọi trong tiếng khóc nức nở, thông báo ông bị lật ghe, cả gia đình đang nhờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Thời điểm đó, nước ở quê chị Linh cũng dâng cao, đường bị chia cắt khiến chị không thể ngay lập tức bắt xe về nhà.

Đến ngày 31/10, chị mới về được. Chị như chết lặng, khi nghe bà con kể lại giây phút chiếc ghe bị lật, ông chị chỉ kịp kêu “cứu với” rồi bị cuốn đi giữa dòng lũ dữ.

“Nghe vậy mà tôi đau thắt lòng. Lực lượng chức năng và người dân đã cố gắng tìm ông rất nhiều ngày, nhưng không có tung tích. Đến bây giờ, gia đình vẫn chưa thể tìm được ông để đưa về”, chị Linh nghẹn giọng.

Chị Linh cho biết bản thân biết những ngày qua, nhiều nơi lũ lụt hoành hành, nỗi đau mất mát hiện hữu khắp miền Trung. Nhưng với chị, nỗi đau ấy còn dày xé hơn khi họ tìm thấy người thân, chỉ riêng chị vẫn ngậm ngùi chạy dọc các bờ nước, vừa đi vừa khóc, mong nhìn thấy dù chỉ một dấu hiệu nhỏ của cha.

“Đau đớn không gì bằng. Cha tôi cả đời vất vả, chưa bao giờ than thở một lời, mà giờ thì…!”, chị Linh nấc nghẹn.

Trong ký ức của chị Linh, cha là người đàn ông hiền lành, chất phác, trụ cột vững chãi của mẹ và 3 chị em. Mỗi lần chị về nhà, ông đều nở nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp: “Con gái của cha về rồi đó à?”.

Chị Linh chia sẻ, chị đăng bài viết lên mạng xã hội vì rất mong được nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đội tìm kiếm để nhanh chóng tìm được tung tích của ông, dù chỉ để đưa ông trở về trong vòng tay người thân.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, xác nhận ông Lương Văn Tuấn là nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe chở 9 người trong đợt mưa lũ ngày 28/10. Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Theo thông tin báo chí đăng tải, lúc 16h30 ngày 28/10, chiếc ghe chở 9 người trú khối phố Chiêm Nam đang trên đường đi đám tang về thì gặp nạn ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn).

Khi nhận tin, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm người gặp nạn. Đến 18h30 ngày 28/10, 8 người đã được cứu, 1 người bị mất tích.