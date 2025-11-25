Sức hút của bất động sản hạng sang tại phố cảng

Trong bối cảnh đó, dự án đáp ứng được nhu cầu sống sang - sống chất - sống trọn vẹn sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng thượng lưu.

Sự “lên ngôi” của bất động sản hàng hiệu

Theo Savills, phân khúc “branded residences” - bất động sản hàng hiệu tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua. Tại châu Á - Thái Bình Dương, mức tăng trưởng đạt hơn 230%, trong khi tại Việt Nam ghi nhận con số ấn tượng 210%, phản ánh xu hướng mua nhà gắn với thương hiệu, dịch vụ cao cấp và phong cách sống tinh tuyển ngày càng được giới thượng lưu ưu chuộng.

Thay vì tích lũy tài sản đơn thuần, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi vượt trội với những tiêu chuẩn vận hành theo chuẩn quốc tế.

Chị Minh An - người đang tìm một căn hộ cao cấp cho gia đình ba thế hệ - chia sẻ: “Tôi muốn một nơi bố mẹ được chăm sóc sức khỏe, đi lại thuận tiện, các con có không gian sống, học tập, giải trí lành mạnh, tiện nghi và cả gia đình có không gian để gắn kết. Sau khi xem xét nhiều dự án, tôi đã quyết định chọn Golden Crown Hai Phong - dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình tôi”.

Golden Crown Hai Phong - dự án căn hộ hạng sang được quan tâm tại Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Nhu cầu đang thay đổi, tiêu chuẩn sống cũng thay đổi. Golden Crown Hai Phong xuất hiện như lời đáp cho xu hướng này. Một không gian sống mang chất riêng, đồng thời sở hữu những giá trị bền vững với thời gian.

Không gian sống dành cho những giá trị bền vững

Phong cách sống tại Golden Crown Hai Phong được kiến tạo theo hệ tiêu chuẩn cao cấp, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng kết nối liền mạch, giúp cư dân duy trì nhịp sống riêng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách.

Chỉ với một nút chạm thang máy, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích nội khu (Ảnh: CĐT).

Điểm nhấn của dự án là Sky Onsen, tổ hợp khoáng nóng giữa tầng không mang cảm hứng trị liệu Á Đông. Không chỉ có bể khoáng, khu vực này tích hợp đầy đủ phòng trị liệu oxy, phòng thiền, massage - tương đương mô hình resort 5 sao ngay trong khu dân cư.

Song hành cùng Sky Onsen trong hành trình chăm sóc sức khỏe là bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, đường chạy bộ trên cao hay vườn nhiệt đới giữa tầng không... Các tiện ích này được thiết kế để mang đến trải nghiệm hài hòa giữa vận động và thư giãn. Sự bố trí khéo léo giữa tiện ích chăm sóc sức khỏe và cảnh quan gần gũi với thiên nhiên giúp nội khu có nhịp sống mềm mại, vừa tràn đầy năng lượng tích cực, vừa có sự riêng tư, yên tĩnh và tính tiện nghi.

Golden Crown Hai Phong: Sống sang - Đầu tư tiềm năng

Golden Crown Hai Phong sở hữu vị trí nằm ngay giao lộ Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tâm điểm thương mại - dịch vụ - giao thông của thành phố.

Anh Đức Long, nhà đầu tư chuyên khai thác căn hộ cho chuyên gia quốc tế, cho biết: “Làm nghề cho thuê đã 7 năm, tôi hiểu rõ nhu cầu thực tế tại khu vực này. Các chuyên gia Nhật, Hàn, Singapore đang làm việc tại đây ưa chuộng những căn hộ cao cấp có dịch vụ tốt và an ninh cao - trong khi loại hình này tại Hải Phòng đang khá khan hiếm. Golden Crown Hai Phong vừa đáp ứng các tiêu chí lại gần sân bay”.

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, Golden Crown Hai Phong có xu hướng duy trì sức hút tốt và tăng trưởng ổn định theo thời gian (Ảnh: CĐT).

Khi nguồn cung trung tâm tiếp tục thu hẹp và thị trường có dấu hiệu khởi sắc, việc sở hữu sớm một tài sản đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao trở thành chiến lược đáng cân nhắc.

Golden Crown Hai Phong hiện đã chính thức cất nóc và đang triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt: 0% lãi suất trong 40 tháng, giúp duy trì dòng tiền ổn định; ân hạn nợ gốc 5 năm, phù hợp với kế hoạch khai thác hoặc an cư; miễn phí 1 lần chuyển nhượng khoản vay, hỗ trợ tái cơ cấu danh mục; thanh toán từ 20% và nhận nhà sau khoảng một năm, rút ngắn chu kỳ đầu tư và sớm khai thác giá trị.

Với những ưu thế về tiện ích, vị trí trung tâm và chính sách bán hàng linh hoạt, Golden Crown Hai Phong hứa hẹn trở thành dự án hấp dẫn bậc nhất trên thị trường bất động sản Hải Phòng.

Phát triển dự án: Dojiland - https://dojiland.vn/

Đơn vị phát triển kinh doanh: WeLand - https://weland.com.vn/

Đơn vị đại lý phân phối: Bhomes, Megahomes, Realnex, Hợp Nhất Land, Mai Việt Land, Trust Real, Mainland, T-land, Vhomes, New Sky, Thành Phát Global, SRT Đông Bắc, Tâm Phát

Địa chỉ: Ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng

Website: https://goldencrownhaiphong.com.vn

Hotline: 18000 88896