Trường học sạt lở nghiêm trọng, Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp

Ngày 9/9, UBND xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý gây ảnh hưởng đến các công trình đang xây dựng và đe dọa an toàn của hàng trăm học sinh, giáo viên cùng người dân địa phương.

Trước diễn biến phức tạp này, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở tại Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý.

Tình trạng sạt lở tại dãy nhà 2 tầng đang xây dựng của Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý (Ảnh: Vi Hùng).

Theo quyết định, từ ngày 24 đến 28/8, bão Kajiki đã gây ra nhiều sự cố sạt lở nghiêm trọng trong khuôn viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý và nhà công vụ của Tổ công tác Liên ngành - Đội Liên ngành số 3.

Cụ thể, một phần tuyến kè xây đá hộc giáp ranh giữa hai khu vực bị ảnh hưởng, dãy nhà công vụ của giáo viên và các hạng mục phụ trợ khác bị hư hỏng. Đặc biệt, khu nhà hành chính quản trị 2 tầng và các hạng mục đang xây dựng khác cũng bị sạt lở gây nứt tường.

Các sự cố này tiềm ẩn nguy cơ cao, đe dọa tính mạng và tài sản của 469 học sinh, 20 giáo viên, 4 hộ dân (16 nhân khẩu) sống gần khu vực, 16 cán bộ chiến sĩ tổ công tác liên ngành, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn các công trình trường học, trụ sở và quốc lộ 16.

Trước tình hình cấp bách, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND xã Mường Lý triển khai các biện pháp khẩn cấp. Bao gồm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt khi có mưa lũ.

Hệ thống bờ kè trong khuôn viên trường học bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Vi Hùng).

UBND xã Mường Lý cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán, di dời giáo viên đến nơi an toàn và thực hiện các biện pháp gia cố để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Về lâu dài, UBND xã Mường Lý cần phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và ổn định lâu dài. Đối với hạng mục nhà hành chính quản trị 2 tầng bị tường chắn đổ sập, chủ đầu tư phải thuê đơn vị kiểm định đánh giá chất lượng công trình trước khi tiếp tục thi công.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở của UBND xã Mường Lý, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở khu vực này.