Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch GPLX: Bỏ là đúng!

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Trong đó Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Thay vào đó, kết quả sát hạch sẽ được xét dựa trên ba nội dung: lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành đường trường.

Theo dự thảo, thí sinh không đạt phần lý thuyết sẽ không được vào thi sa hình, và nếu không vượt qua sa hình thì không được thi đường trường. Những thí sinh đạt lý thuyết và sa hình sẽ được bảo lưu kết quả trong vòng một năm.

Đặc biệt, những người trước đây đã vượt qua các phần thi lý thuyết, sa hình, đường trường nhưng trượt mô phỏng sẽ được công nhận và cấp bằng nếu quy định mới được thông qua.

Đề xuất này thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc Dân trí, trong đó phần lớn bày tỏ sự ủng hộ vì cho rằng bài thi mô phỏng hiện nay không đem lại hiệu quả và không phản ánh đúng kỹ năng lái xe ngoài thực tế.

Học viên đang thực hành mô phỏng đường trường trên máy tính tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi (Ảnh: An Huy).

Tài khoản Hà Nội Phố, người có 15 năm kinh nghiệm lái xe nhận xét bài thi mô phỏng nhìn như game đua xe và khác 180 độ so với thực tế. "Tôi có kinh nghiệm lái xe lâu năm, chưa từng xảy ra sự cố nhưng vẫn có thể trượt nếu thi mô phỏng. Không thực tế thì không đem lại hiệu quả, bỏ là đúng”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Nam Khánh cho rằng phần thi mô phỏng không phản ánh khả năng xử lý của người lái khi gặp tình huống thực tế.

"Thi như trò chơi điện tử vậy, chỉ chậm hoặc nhanh một chút cũng bị đánh sai. Quan trọng nhất vẫn là xử lý tình huống thật trên đường", bạn đọc nêu ý kiến.

Anh Trung Bùi cũng nhận xét phần thi mô phỏng chẳng có tính thực tế, và người lái khi ra đường không áp dụng được gì từ bài thi đó.

Nhiều bạn đọc cho rằng thay vì tập trung vào mô phỏng, việc sát hạch giấy phép lái xe nên chú trọng huấn luyện các kỹ năng thiết yếu như quan sát khi vào giao lộ, phản xạ khi gặp tình huống bất ngờ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phóng nhanh vượt ẩu.

Bạn đọc cũng chỉ ra độ khó của mô phỏng và cách chấm điểm quá nghiêm ngặt. Bạn đọc Tinh Mai Van chia sẻ nhiều tình huống trong mô phỏng cài cắm khiến người thi dễ bị đánh trượt.

"Học kỹ nhưng ông nào nhanh tay hay giật mình bấm cũng bị 0 điểm. Nếu có thi thì thang điểm phải linh hoạt hơn, kiểu parabole - bấm sớm thì vẫn có điểm, bấm trễ thì trừ điểm", bạn đọc gợi ý.

Trong khi đó, bạn Linh Bùi - người có gần 20 năm kinh nghiệm lái xe - thừa nhận chưa bao giờ vượt qua phần thi này khi thi thử.

"Tôi thấy nó chẳng giúp được gì trong việc học và thi lấy GPLX. Bỏ là hợp lý", bạn đọc nêu quan điểm.