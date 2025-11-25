Hai đối tượng truy nã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Lào

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã bàn giao hai đối tượng bị truy nã cho cơ quan công an.

Các đối tượng gồm Lộc Hoàng Linh (SN 1991, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Tạ Văn Duyên (SN 1981, trú tại tỉnh Sơn La).

Một trong hai đối tượng truy nã bị bắt giữ (Ảnh: Hoài Nam).

Linh là đối tượng bị Công an TPHCM truy nã về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản, còn Duyên bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, hai đối tượng kể trên lẩn trốn sang Lào và bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an TPHCM và Công an tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền.