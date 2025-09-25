Nửa đêm đang ngủ, nhà cửa bỗng trôi xuống sông Tiền

Ngày 25/9, UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sạt lở bờ sông Tiền tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phường đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Tháp giao các ngành có liên quan ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục sạt lở, cho thi công lấp các hố xoáy ở khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Khu vực tổ 1 đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch) đoạn cặp bờ sông Tiền tiếp tục xảy ra sạt lở (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 17h ngày 24/9, tại khu vực tổ 1 đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch) đoạn cặp bờ sông Tiền tiếp tục xảy ra sạt lở.

Đoạn sạt lở mới có chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15m, gây ảnh hưởng đến 20 hộ dân (20 ngôi nhà) và 3 phần mộ. Trong đó, 5 ngôi nhà bị sạt lở hoàn toàn, 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng một phần và 10 nhà có nguy cơ sạt lở. Đoạn sạt lở mới nằm tiếp giáp với đoạn sạt lở cũ, gây ảnh hưởng đến 20 căn nhà.

Theo ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, khu vực sạt lở mới nằm tiếp giáp đoạn sạt lở cũ, vùng ảnh hưởng là 28 ngôi nhà nằm cặp sông Tiền.

Ông Nam cho biết, ngày 20/9 khu vực này đã xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng đến 7 ngôi nhà. Chiều 24/9, đoạn tiếp giáp tiếp tục sạt lở, gây ảnh hưởng đến 20 hộ dân.

"Chính quyền địa phương đã sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Địa phương cho cắm biển cảnh báo sạt lở, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục sự cố, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng", ông Nam thông tin.

Ông cũng lưu ý, khu vực trên dự báo sẽ tiếp tục bị sạt lở, nhất là trong những ngày tới nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nước chảy xiết kết hợp với triều cường, mực nước tiếp tục dâng cao và khi nước rút.

Ngôi nhà bị sạt lở (Ảnh: CTV).

Hôm 20/9, tại khu vực nói trên đã xảy ra sạt lở. Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, chiều dài khoảng 100m, gây thiệt hại 7 ngôi nhà (3 ngôi nhà đã sụp hoàn toàn, 4 ngôi nhà bị sụp một phần).

Qua khảo sát sơ bộ, ngành chức năng đánh giá cách vị trí vụ sạt lở vài chục mét là khu vực hố nước xoáy nên khi nước đập vào bờ thì dẫn đến sạt lở. Thiên tai gây ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của hàng chục hộ dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng bị sạt lở vận chuyển nhu yếu phẩm (Ảnh: CTV).

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, ông Trần Văn Nhị (62 tuổi) kể, lúc 2h30 ông đang ngủ nghe tiếng động mạnh, sau đó cả căn nhà bị đổ sụp xuống nước. Ông bơi vào bờ và hô hoán mọi người giúp đỡ.

Cạnh nhà ông Nhị, ngôi nhà vừa xây xong của anh Nguyễn Văn Đạt cũng bị sụp gần hết.

"Nghe hàng xóm hô hoán, tôi chỉ kịp đưa vợ con chạy thoát thân, không mang theo gì", anh Đạt cho hay.

Liên quan vụ việc, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo sở, ngành, chính quyền địa phương đến khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Tiền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Cao Lãnh và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng khu vực xảy ra sạt lở, xử lý giải pháp trước mắt và có đề xuất phương án lâu dài xử lý sạt lở trên sông Tiền; rà soát lại dữ liệu của các dự án nghiên cứu trước đây để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.