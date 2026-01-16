2 tỉnh lộ ở TPHCM chờ nâng cấp để kết nối đường 1.500 tỷ đồng của Tây Ninh

Tại buổi làm việc gần đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TPHCM, 2 địa phương thống nhất ưu tiên đầu tư 8 dự án giao thông trọng điểm nhằm tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn 2026-2030; trong đó có tuyến tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn thuộc TPHCM) và đường tỉnh 789 (tỉnh Tây Ninh).

Tỉnh lộ 15 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Tây Ninh. Mỗi ngày, hàng nghìn xe tải và đầu kéo container lưu thông trên tuyến để vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương. Tuy nhiên, toàn tuyến hiện chỉ có 2 làn xe phục vụ phương tiện chạy hai chiều.

Nhiều phương tiện chiếm gần trọn một làn xe, chỉ chừa khoảng trống hẹp cho xe máy lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỗi lần chạy xe máy ra đường tôi đều lo lắng vì phải đi sát xe lớn. Tôi mong cơ quan chức năng sớm mở rộng tuyến đường để người dân đi lại an toàn hơn”, bà Hồng (45 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM) chia sẻ.

Hơn 5 năm trước, TPHCM có kế hoạch mở rộng tỉnh lộ 15 hiện hữu lên 40m (đoạn từ cầu Xáng đến tỉnh lộ 6), nhằm tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương (cũ). Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Tương tự tỉnh lộ 15, tỉnh lộ 6 có mặt đường rộng khoảng 6m, gồm 2 làn xe lưu thông hai chiều. Dù quy mô nhỏ hẹp, tuyến này vẫn phải gánh lưu lượng phương tiện lớn.

Tỉnh lộ 6 là trục giao thông dẫn vào Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, mỗi ngày đón lượng lớn du khách đến tham quan. Người dân địa phương kỳ vọng tuyến đường sớm được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi và bảo đảm an toàn.

Mặt đường nhỏ hẹp trong khi lưu lượng phương tiện lớn khiến một số đoạn trên tỉnh lộ 6 bị trồi nhựa, xuất hiện ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Điểm giao giữa đường tỉnh 789 với tỉnh lộ 6 giữ vai trò kết nối giao thông quan trọng trong khu vực. Đường tỉnh 789 đang được Tây Ninh đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng lên 6 làn xe, nhằm tăng tính liên thông với tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 15.

Khi tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 15 được đầu tư nâng cấp, mở rộng, các tuyến này sẽ tạo sự đồng bộ với đường tỉnh 789, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM và Tây Ninh.

Đồng thời, trục đường tỉnh 789 kết nối với tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 15 sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện trong bối cảnh quốc lộ 22 đang quá tải.

Trục giao thông đường tỉnh 789 (Tây Ninh) kết nối tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 15 (Đồ họa: An Huy).