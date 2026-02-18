Hàng nghìn người đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi trong  ngày mùng 2 Tết

Sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và rộn ràng ngay từ sáng sớm. Dòng người nối dài, háo hức chờ đợi để được hòa mình vào không khí vui tươi của ngày đầu năm mới.

Mặc dù thời tiết TPHCM có chút se lạnh vào buổi sáng và nắng gắt vào buổi trưa, nhiều gia đình vẫn chọn Thảo Cầm Viên làm điểm đến lý tưởng để vui chơi, dạo mát và tìm kiếm những khoảng xanh rợp bóng cây trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, theo thông lệ hàng năm, lượng khách tham quan sẽ đạt đỉnh vào mùng 3 đến mùng 5 Tết, với hơn 38.000 vé được bán ra mỗi ngày. Dịp Tết này, Thảo Cầm Viên còn tổ chức chương trình đặc biệt "Đoàn tàu Mùa Xuân" - diễu hành Idol Zoobiz, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của chú ngựa Văn Mai với mái tóc ấn tượng, được nhiều người yêu mến. Văn Mai sẽ tham gia diễu hành quanh khuôn viên, tạo cơ hội cho du khách giao lưu và chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn diễu hành còn có sự góp mặt của 4 chú vẹt xám mang tên Cầu, Dừa, Đủ, Sung, vẹt mào, 2 dê và 2 cừu tượng trưng cho "tài lộc tấn tới", cùng 4 chú ngỗng gửi gắm thông điệp "vạn sự như ý", tạo nên một không khí rộn ràng, đậm sắc xuân tại Thảo Cầm Viên.

Về chiều, lượng khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn tăng mạnh, khiến không khí tham quan trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người liên tục đổ về vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng ngày xuân.

Các khu vực chuồng thú, khu vui chơi và những lối đi rợp bóng cây luôn trong tình trạng nhộn nhịp, dòng người nối nhau tham quan, chụp ảnh.

Tiếng trẻ nhỏ reo vui khi ngắm nhìn các loài động vật, xen lẫn tiếng cười nói của các gia đình, khiến không gian thêm phần sôi động và ấm áp.

Nhiều bạn trẻ cũng chọn Thảo Cầm Viên làm địa điểm chụp ảnh áo dài, tạo nên những khung hình vừa truyền thống vừa sinh động giữa không gian xanh mát của công viên.

Với không gian rộng rãi, nhiều mảng xanh và khu vui chơi dành cho trẻ em, Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình mỗi dịp lễ, Tết.

Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ năm nay, Thảo Cầm Viên mở cửa xuyên suốt và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, hứa hẹn mang đến cho du khách những khoảnh khắc du xuân trọn vẹn giữa lòng thành phố.