Du khách bắt đầu về Đà Lạt du xuân

Chiều 18/2, lượng phương tiện và dòng người đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng nhanh, đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm và công viên, tạo nên cảnh đông đúc trong ngày đầu cao điểm du xuân.

Theo ghi nhận, từ chiều mùng 2 Tết, lượng người và phương tiện trong, ngoài tỉnh tăng nhanh, tập trung về khu vực trung tâm thành phố.

Ô tô nối hàng dài trên đường 3/4 ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trên tuyến đường 3/4, đoạn từ đèo Prenn đến nút giao Kim Cúc (phường Xuân Hương - Đà Lạt), lượng phương tiện lưu thông theo hướng TPHCM - Đà Lạt đông đúc, di chuyển chậm. Một số tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản cũng bắt đầu gia tăng lưu lượng xe của người dân và du khách du xuân.

Anh Nguyễn Việt Hùng, du khách từ TPHCM, cho biết năm nay gia đình anh di chuyển bằng ô tô cá nhân để lên Đà Lạt vui chơi. “Gia đình tôi xuất phát từ 5h sáng và đến khoảng 14h thì có mặt tại Đà Lạt. Đường xa, xe đông nhưng việc tự lái xe đi du lịch mang lại trải nghiệm khá thú vị”, anh Hùng chia sẻ.

Chiều mùng 2 Tết, Đà Lạt có nắng đẹp, trời trong xanh, nhiệt độ khoảng 22 độ C, thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời. Theo dự báo, ban đêm, nhiệt độ khu vực trung tâm thành phố giảm xuống 15-16 độ C, trời khô ráo, thích hợp cho các hoạt động vui chơi.

Du khách vui chơi tại không gian hoa bên trong Đồi Cù Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trong chiều mùng 2 Tết, đông đảo du khách tập trung tại Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin, Công viên Bích Câu, Vườn hoa Đà Lạt và không gian hoa bên trong Đồi Cù để vui chơi, trải nghiệm. Hàng nghìn người cũng lựa chọn dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương, check-in hồ Tuyền Lâm trong những ngày đầu xuân.

Theo dự kiến, lượng khách đến Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Anh Quách Long Hải, chủ một cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lâm Viên - Đà Lạt), cho biết dịp này khách đặt phòng chủ yếu qua hệ thống trực tuyến và toàn bộ phòng đã kín chỗ.

“Khách đặt từ trước Tết, tập trung lưu trú từ mùng 2 đến hết mùng 6. Hiện đã hết phòng nhưng nhiều người vẫn tiếp tục gọi điện hỏi đặt chỗ”, anh Hải chia sẻ.

Du khách trải nghiệm đạp vịt ở hồ Xuân Hương Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến Đà Lạt du xuân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng phương án chi tiết, bố trí lực lượng tại các điểm, tuyến giao thông trọng yếu khu vực nội đô.

Song song với việc phân luồng, hạn chế ùn tắc, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về lượng khách đến Đà Lạt dịp Tết.