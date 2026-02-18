Bị ngăn cản thăm con, thanh niên đâm cha bạn gái tử vong ở Tây Ninh

Ngày 18/2, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Bùi Bảo Tài (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.C.N. (SN 1980, ngụ xã Tuyên Bình).

Tài bị công an bắt giữ vì giết cha bạn gái ở Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h20 ngày 12/2, ông N. ngủ trong nhà tại xã Tuyên Bình (Tây Ninh) thì bị Tài đột nhập. Tài dùng dao đâm khiến nạn nhân trọng thương.

Được người thân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười cấp cứu, nhưng ông N. không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, năm 2023, Tài quen chị N.M.M. (SN 2005, con ruột ông N.). Năm 2025, hai người có một bé gái, nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tài nhiều lần đến nhà thăm con nhưng bị ông N. ngăn cản nên nảy sinh bực tức. Rạng sáng 12/2, Tài cầm dao đột nhập nhà ông N. gây án.

Sau vụ việc, Công an xã Tuyên Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tài. Vụ án được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.