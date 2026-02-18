Tiêm kích F-16 Ukraine (Ảnh: United24).

Những "lính đánh thuê" Hà Lan đang giúp vận hành máy bay phương Tây được cung cấp cho lực lượng Ukraine nên chuẩn bị đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo.

“Trước hết, Hà Lan đã cung cấp cho Kiev 24 tiêm kích F-16 đã loại biên. Giờ đây, có vẻ như những phi công về hưu cũng đã được thêm vào danh sách. Có lẽ diễn biến tiếp theo sẽ là việc những phi công này bị bắn hạ", bà Zakharova nhận định.

Bà nghi ngờ rằng đây “không phải lần đầu tiên các lính đánh thuê Hà Lan bị phát hiện trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine".

Bà Zakharova cáo buộc Hà Lan đang ngày càng trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga. “Chúng tôi muốn nhắc lại rằng lính đánh thuê nằm ngoài phạm vi của luật pháp quốc tế, họ không được bảo vệ theo các Công ước Geneva. Chúng tôi cũng khuyên họ nên đọc các lời kể của nhân chứng trước khi ra tiền tuyến”, bà nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga đưa ra cảnh báo cứng rắn: “Bất kỳ chuyên gia nước ngoài nào tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Lực lượng Vũ trang Nga sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, bất kể sự hiện diện của họ tại Ukraine được hợp thức hóa theo hình thức nào. Họ không nên mong đợi sự khoan dung".

Trước đó, truyền thông Ukraine dẫn nguồn từ nền tảng Intelligence Online nói rằng, một phi đội tiêm kích F-16 quốc tế mới, gồm các phi công Ukraine, Mỹ và Hà Lan, dường như đã được thành lập tại Ukraine.

Các phi công phương Tây, được cho đang làm việc theo các hợp đồng tạm thời, đang hỗ trợ các phi công Ukraine làm chủ những ưu thế kỹ thuật của loại máy bay này.

Đơn vị này được Không quân Ukraine thành lập “trong những tuần gần đây” để triển khai ngay lập tức. Theo Intelligence Online, phi đội quốc tế đang đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ phòng không tại tỉnh Kiev, nơi Nga đang tập kích bằng UAV và tên lửa.

Đơn vị được cho là bao gồm các phi công “đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan” và một cựu binh phương Tây từng thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông trước khi tham gia sứ mệnh ở Ukraine.

Trong số các phi công Hà Lan có những người tốt nghiệp “các trường không chiến hàng đầu châu Âu, nổi tiếng với chương trình huấn luyện nâng cao về đánh chặn và tác chiến trên không hiện đại”.

Intelligence Online cho biết, không giống các phi công Ukraine, những người được tích hợp vào chuỗi chỉ huy thông thường, các phi công phương Tây làm việc theo hợp đồng tạm thời, tương tự như các nhà thầu chuyên môn. Các thỏa thuận này quy định chu kỳ luân phiên 6 tháng và có thể gia hạn tùy theo yêu cầu tác chiến.

Các phi công thuộc đơn vị F-16 quốc tế thường xuyên tuần tra trong các đợt tấn công ban đêm của Nga nhằm bảo đảm phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa trên không và tối đa hóa phạm vi bao phủ radar.

Intelligence Online lưu ý rằng đóng góp quan trọng nhất của các phi công phương Tây trong cấu trúc phòng không của Ukraine là kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng các cảm biến độ chính xác cao của tiêm kích, đặc biệt là bộ phận chỉ thị mục tiêu Lockheed Martin Sniper.

Intelligence Online cho biết thêm, phi đội quốc tế này gần như hàng ngày tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công đường không của Nga, đặc biệt là đánh chặn tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101, UAV Geran-5 cùng các phương tiện khác.

Cả Ukraine, Hà Lan và Mỹ chưa bình luận về thông tin này.