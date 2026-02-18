Indonesia: Cá sấu khổng lồ nổi lên mặt nước với thi thể người phụ nữ

Vụ việc xảy ra vào ngày 16/2 tại sông Luan Boya, huyện Teluk Dalam, tỉnh Aceh. Nạn nhân là Jusmitawati, 35 tuổi, làm nội trợ sống tại làng Bulu Hadek.

Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân đi cùng một người bạn tới bờ sông để bắt nghêu. Trong lúc bạn đứng trên bờ, cô lội ra xa hơn rồi bất ngờ biến mất dưới mặt nước.

Cá sấu nổi lên mặt nước với phần thi thể nạn nhân (Ảnh: Mail).

Chồng của nạn nhân lập tức có mặt ở hiện trường và cùng người dân tìm kiếm quanh khu vực nhưng không thấy tung tích.

Hàng trăm người dân tập trung dọc hai bờ sông, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và quân đội địa phương rà soát mặt nước. Đoạn video được ghi lại trong thời điểm căng thẳng đó.

Không lâu sau đó, một con cá sấu khổng lồ nổi lên. Nó quẫy đuôi mạnh khiến đám đông hoảng loạn la hét.

Một người đàn ông leo lên bụi cây gần đó và cầm gậy tìm cách đánh vào con vật để buộc nó phải nhả thi thể. Trong khi đó, nhiều người khác dùng điện thoại để quay lại. Một số người còn cố gắng dùng dây thừng để kéo con cá sấu.

Sau đó, con vật tiếp tục di chuyển tới đoạn sông khác nhưng bị người dân tiếp tục bám theo. Ít lâu sau, nó lại nổi lên. Lần này, thi thể nạn nhân bị kẹp giữa 2 hàm.

Thấy vậy, một người dân đã nổ súng bắn thẳng vào mặt con vật. Nước bắn tung tóe tại vị trí gần má trái của nó. Bị trúng đạn, cá sấu quẫy mạnh rồi lặn xuống làn nước đục ngầu.

Thi thể nạn nhân sau đó được giải thoát khỏi hàm cá sấu nhưng cơ quan điều tra xác minh người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Gia đình đã tiếp nhận thi thể để lo hậu sự.

Ông Ipda Zainur, đại diện cảnh sát địa phương cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Aceh (BKSDA) để xử lý vụ việc, do con cá sấu được cho là vẫn còn xuất hiện trong khu vực.

Giới chức kêu gọi người dân không tiếp cận các con sông nguy hiểm và nâng cao cảnh giác khi đánh bắt cá, tắm sông hoặc thu hoạch hải sản tại khu vực cửa sông và vùng nước lân cận.

Indonesia những năm gần đây liên tiếp chứng kiến các vụ cá sấu tấn công người (Ảnh minh họa: News).

Quần đảo Indonesia vốn là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu. Quốc gia này sở hữu số lượng cá sấu cửa sông có kích thước khổng lồ và tính cách đặc biệt hung dữ.

Những nhà bảo tồn tin rằng, cá sấu ở Indonesia đang có xu hướng di chuyển sâu hơn vào đất liền và tiến dần tới các ngôi làng do tình trạng đánh bắt quá mức, làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng. Cộng thêm tình trạng mất môi trường sống do chính quyền phát triển các vùng ven biển thành trang trại, khiến cá sấu trở nên hung tợn hơn.

Việc khai thác thiếc tràn lan cũng khiến môi trường sống của cá sấu bị thu hẹp, đẩy chúng tiến gần tới nhà dân.

Tại một số ngôi làng ở Indonesia, thói quen người dân vẫn tắm giặt ở sông hồ là một trong những hành vi dễ dẫn tới các vụ cá sấu tấn công ngày càng tăng.

Trong năm qua, quốc gia này liên tiếp ghi nhận những vụ cá sấu tấn công con người xảy ra rất thương tâm.

Trước đó vào tháng 2/2025, bà Alvina Doki, 64 tuổi, đang giặt quần áo cho gia đình ở ven bờ sông Ledewero thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) thì một con cá sấu cỡ lớn nổi lên từ vùng nước đục ngầu và tấn công.

Chồng bà, ông Gabriel Sinyo, 60 tuổi, nghe thấy tiếng quẫy nước đáng ngờ, vội quay lại nhìn thì thấy cảnh vợ mình bị mắc kẹt trong hàm cá sấu. Ông vội ném khối đá lớn về phía con vật nhưng không kịp vì nó đã kéo nạn nhân xuống vùng nước sâu hơn.

Vào tối cùng ngày, đội cứu hộ cùng dân làng bao gồm cả anh Wilsilius Lomi, 35 tuổi, là con trai của nạn nhân, tiếp tục lùng sục quanh khu vực ven sông.

Không lâu sau, anh Lomi tách đoàn để tìm kiếm ở khu vực xa hơn. Bất ngờ, con cá sấu quay lại và tấn công luôn người này. Một số nhân chứng kịp chạy tới cho biết, họ rụng rời chân tay khi thấy cảnh con vật ngoạm lấy chàng trai trước khi lôi anh xuống nước.

Sáng hôm sau (ngày 6/2), thi thể nam thanh niên được phát hiện trong tư thế nằm trôi nổi trên sông.

Truyền thông địa phương đánh giá đây là vụ tấn công rất thương tâm bởi hai người trong cùng một gia đình bị thiệt mạng chỉ trong một ngày.