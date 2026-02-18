Bị AFC xử thua 0-3, CLB Công an Hà Nội bất lực ở trận lượt về Cúp C2 châu Á

Ở trận lượt đi hôm 11/2, CLB Công an Hà Nội đã thắng đậm Tampines Rovers với tỷ số 4-0. Tuy nhiên ngay trước thềm trận lượt về vòng 1/8 cúp C2 châu Á, AFC bất ngờ ra án phạt xử thua 0-3 với CLB Công an Hà Nội do việc sử dụng cầu thủ trái luật trong trận đấu với đội bóng của Singapore.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) bất lực trong việc thay đổi cục diện ở trận lượt về vòng 1/8 với Tampines Rovers (Ảnh: AFC).

Ngoài ra, CLB Công an Hà Nội còn bị phạt tiền tổng cộng 42.000 USD (gồm phạt 2.000 USD và cắt giảm 40.000 USD phí tham gia giải đấu). Dường như án phạt nặng của AFC khiến đoàn quân của HLV Mano Polking không còn giữ vững tâm lý để thi đấu tốt ở trận lượt về trên sân nhà của Tampines Rovers.

Ngay phút thứ 5, CLB Công an Hà Nội suýt chút nữa đã bị thủng lưới sau sai lầm của hàng phòng ngự, rất may cầu thủ của đội chủ nhà đã dứt điểm đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút 30, HLV Mano Polking đã phải tung tiền đạo Đinh Bắc vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy nhiên đội khách lại bị thủng lưới chỉ 6 phút sau đó sau pha tổ chức tấn công sắc nét của đội chủ nhà.

Đó là tình huống mà cầu thủ của Tampines Rovers có pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái giúp Hide Higashikawa băng vào bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới khiến thủ môn Nguyễn Filip hoàn toàn bó tay. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội trong tình thế không còn gì để mất buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế nhưng sự nôn nóng đã khiến đội khách phải trả giá khi Leo Artur nhận thẻ đỏ do lỗi đánh nguội với cầu thủ của Tampines Rovers ở phút 54.

Phút 59, tiền đạo Đình Bắc đã đưa được bóng vào lưới của đội bóng Singapore nhưng lại bị từ chối bàn thắng do trọng tài xác định Alves đã phạm lỗi trước đó.

Chỉ một phút sau, Hide Higashikawa lại tỏa sáng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước hai bàn với pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống triển khai tấn công nhanh bên phần sân nhà.

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 cúp C2 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Phút 76, tiền đạo Alan bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho CLB Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính Alan dứt điểm thành công giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Thế nhưng chỉ 3 phút sau, Yamashita chuyền bóng để Buhagiar băng xuống dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt, giúp Tampines Rovers tái lập lợi thế dẫn cách biệt hai bàn.

Phút 81, hàng thủ CLB Công an Hà Nội mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo cơ hội cho Buhagiar dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-1. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Trong những phút còn lại, CLB Công an Hà Nội bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và đành chấp nhận để thua 1-3, qua đó thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-6 và chính thức bị loại ở cúp C2 châu Á 2026.