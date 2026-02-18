Những ngân hàng nào đang trả lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm?

Lãi suất từ 6%/năm “phủ sóng” kỳ hạn 6-18 tháng

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 13/2 cho thấy mốc 6%/năm trở lên chủ yếu xuất hiện từ kỳ hạn 6 tháng, tập trung nhiều ở các ngân hàng tư nhân nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-18 tháng. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn duy trì mức thấp hơn.

Ở nhóm nhà băng quốc doanh, Agribank niêm yết 6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. BIDV và VietinBank chưa có kỳ hạn nào đạt 6%/năm, mức cao nhất lần lượt là 5,3%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều đơn vị đã đưa lãi suất lên từ 6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, ABBank áp dụng 6,3%/năm cho các kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng. Bac A Bank niêm yết 6,8%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,85%/năm tại 12 tháng và 6,9%/năm tại 18 tháng. BaoViet Bank áp dụng 6,2%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,25%/năm tại 12 và 18 tháng. BVBank niêm yết 6,3%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,6%/năm tại 12 tháng và 7%/năm tại 18 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì mức từ 6%/năm trở lên ở từng kỳ hạn cụ thể. LPBank áp dụng 6,2%/năm tại 6 tháng và 6,3%/năm tại 9, 12 và 18 tháng. MBV niêm yết 6,5%/năm tại 6 và 9 tháng, 7,2%/năm tại 12 và 18 tháng. Nam A Bank áp dụng 6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. NCB niêm yết 6,2%/năm tại 6 tháng, 6,25%/năm tại 9 tháng và 6,3%/năm tại 12 và 18 tháng. OCB áp dụng 6,3%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,6%/năm tại 12 tháng và 6,8%/năm tại 18 tháng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, PGBank nằm trong nhóm trả lãi cao nhất thị trường khi niêm yết 7,1%/năm tại 6 và 9 tháng, 7,2%/năm tại 12 tháng và 6,8%/năm tại 18 tháng. PVcomBank áp dụng 6,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm tại 18 tháng. Saigonbank niêm yết 6%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,3%/năm tại 12 tháng và 6,5%/năm tại 18 tháng. VIB áp dụng 6,5%/năm tại 12 tháng.

VCBNeo niêm yết 6,2%/năm tại 6 tháng, 6,4%/năm tại 12 tháng và 6,2%/năm tại 18 tháng. Vikki Bank áp dụng 6,5%/năm tại 6 và 9 tháng, 6,6%/năm tại 12 tháng và 6,7%/năm tại 18 tháng. VPBank niêm yết 6,2%/năm tại các kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng.

Nhìn chung, mức lãi suất từ 6%/năm trở lên hiện tập trung dày ở kỳ hạn 6-12 tháng và tiếp tục duy trì ở 18 tháng tại nhiều ngân hàng tư nhân, cho thấy cạnh tranh huy động vốn ở nhóm trung và dài hạn vẫn khá sôi động.

Lãi suất tiết kiệm những ngày Tết được tính ra sao?

Theo thông báo của các ngân hàng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hệ thống giao dịch tại quầy sẽ tạm nghỉ từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 và chính thức làm việc trở lại vào ngày 23/2. Cùng với lịch nghỉ lễ, các ngân hàng cũng công bố phương án chi trả gốc, lãi tiền gửi và xử lý các khoản vay đến hạn của khách hàng cá nhân trong thời gian này.

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi trực tuyến không tái tục và đến hạn trong khoảng thời gian từ 14/2 đến 22/2, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả gốc và lãi vào đầu ngày 14/2.

Với các khoản tiền gửi (cả trực tuyến và tại quầy) đăng ký tái tục trong thời gian trên, hệ thống sẽ tự động tái tục toàn bộ gốc và lãi (nếu có) sang một kỳ hạn mới theo đúng kỳ hạn ban đầu và áp dụng mức lãi suất tại thời điểm tái tục theo quy định của từng ngân hàng.

Đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến mở mới trước và trong kỳ nghỉ, lãi suất được tính theo mốc thời gian cụ thể: mở từ 21h ngày 13/2 sẽ tính lãi từ 14/2; mở từ 19h ngày 14/2 tính lãi từ 15/2; mở từ 19h ngày 15/2 tính lãi từ 19/2; mở từ 19h ngày 19/2 tính lãi từ 22/2; và mở từ 19h ngày 22/2 sẽ tính lãi từ 23/2.

Trong khi đó, các giao dịch tái tục tiết kiệm trực tuyến vẫn được thực hiện bình thường trong suốt kỳ nghỉ Tết.