Người dân TPHCM chui qua bụng ngựa Xích Thố cầu may mắn, tài lộc

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may ở TPHCM (Video: Công Triệu).

Người dân xếp hàng chờ đến lượt chui qua bụng ngựa Xích Thố tại chùa Ông để cầu may mắn, tài lộc trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Chùa Ông, (còn gọi là Miếu Quan Đế) quận 5 cũ, TPHCM có lịch sử hàng trăm năm, được cộng đồng người Hoa dày công xây dựng qua nhiều thế hệ. Ngôi chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, mang đậm kiến trúc truyền thống Trung Hoa và thờ Quan Công (Quan Thánh Đế Quân) - vị tướng lừng danh thời Tam Quốc, biểu tượng của lòng trung nghĩa.

Một trong những nét văn hóa độc đáo tại chùa Ông là nghi thức chui qua bụng tượng ngựa Xích Thố (chiến mã huyền thoại gắn liền với Quan Công).

Theo quan niệm của người Hoa, việc chui qua bụng tượng ngựa từ một đến ba lần sau khi dâng lễ sẽ mang lại một năm mới hanh thông, thuận lợi. Nhiều người còn rung chuông treo trên cổ tượng Xích Thố, tin rằng tiếng chuông sẽ đem lại may mắn.

Chị Thanh Huyền, một người dân địa phương, chia sẻ: "Đây là nét văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Gia đình tôi tin rằng đầu năm đến viếng Quan Thánh Đế Quân sẽ được phù hộ bình an, làm ăn thuận lợi. Năm nay là năm Bính Ngọ nên tôi càng mong mọi việc hanh thông".

Chị Lê Hoàng Minh Anh (24 tuổi, quận 7 cũ), lần đầu đến chùa nói: "Ban đầu tôi nghĩ chỉ là phong tục truyền miệng, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, tôi thấy đó là một nét văn hóa thú vị. Đầu năm làm điều gì đó mang ý nghĩa tinh thần cũng khiến mình có thêm động lực".

Những ngày đầu năm, lượng khách đổ về chùa đông đúc. Nhà chùa đã bố trí lực lượng hướng dẫn du khách cắm nhang trong chính điện, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự.

Con ngựa Xích Thố thờ tại chùa Ông cao hơn 2m, là một công trình điêu khắc đẹp và cổ kính.

Con ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường rất nổi tiếng, sách Tào Man truyện có viết: "Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố" để nói về sự dũng mãnh của nó. Con ngựa này đầu tiên thuộc về Lã Bố, sau về tay Tào Tháo rồi chính Tào Tháo tặng cho Quan Vân Trường. Hình ảnh của Quan Vân Trường gắn với con ngựa Xích Thố có một không hai này.

Lễ vía Quan Đế, tổ chức vào ngày 24/6 âm lịch hằng năm, là sự kiện quan trọng nhất tại đây, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Ngôi chùa này được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Chùa thờ Quan Công, các con và tùy tùng. Đặc biệt, tượng con ngựa Xích Thố được nhiều người xem là con vật đem lại rất nhiều may mắn.

Với diện tích khoảng 4.000m2, chùa Ông là một công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa. Tổng thể chùa có hình chữ "khẩu", gồm tiền điện, sân thiên tỉnh, nhà hương, chính điện và khu văn phòng hội quán bố trí dọc hai bên. Chính điện nằm ở vị trí trung tâm, nổi bật với gian thờ Quan Thánh Đế Quân được trang trí bao lam lưỡng long tranh châu, cùng hệ thống câu đối sơn son thếp vàng trên các cột.

Điểm nhấn của chùa là hệ thống mái ngói trang trí dày đặc phù điêu gốm, tượng kỳ lân, diềm gỗ trên bộ vì kèo sơn đỏ. Trên mái là các tiểu tượng thể hiện nhiều tích truyện quen thuộc như Cá chép hóa rồng, Kim Đồng – Ngọc Nữ, ông Nhật bà Nguyệt hay các điển tích Trung Hoa, tạo nên một không gian tâm linh vừa trang nghiêm vừa sống động.