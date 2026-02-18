Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Tây Ninh tăng cao tối mùng 1 Tết

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ 10h đến 14h ngày 17/2, 15 tổ công tác với 68 cán bộ, chiến sĩ đã kiểm soát 618 phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra nồng độ cồn tài xế (Ảnh: N.H.).

Từ 19h đến 23h cùng ngày, dù số phương tiện được kiểm tra giảm còn 389, lực lượng chức năng lại phát hiện 46 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cao gần gấp đôi so với ban ngày.

Khi bị kiểm tra, nhiều tài xế cho rằng chỉ di chuyển quãng đường ngắn sau khi dự tiệc gia đình hoặc đi chúc Tết. Một nam thanh niên điều khiển xe máy tại phường Tân Ninh trình bày đã uống bia trong bữa cơm đầu năm và lái xe về nhà cách đó gần 2km.

Theo công an, tối mùng 1 Tết là thời điểm nhiều người tham gia gặp mặt, liên hoan đầu năm nên nguy cơ vi phạm tăng cao.

CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, kể cả khi di chuyển quãng đường ngắn, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.