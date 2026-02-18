Nhà kho ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt tối mùng 2 Tết

Tối 18/2 (mùng 2 Tết), cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà kho của một nhà thờ ở phường Long Bình, TPHCM.

Khoảng 19h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực nhà kho của nhà thờ trên đường 12D, phường Long Bình. Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành, nên gọi báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát tiếp cận nhà kho ở phường Long Bình để dập lửa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói bốc lên ngùn ngụt. Một số hộ dân xung quanh phải di dời đồ đạc, tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận nhà kho từ nhiều hướng, đưa nước vào trong dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.