Nga nêu lỗ hổng khiến tình báo nước ngoài "nghe lén" quân đội

Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksud Shadayev (Ảnh: Moscow Times).

Các cơ quan tình báo nước ngoài có thể theo dõi các tin nhắn do binh sĩ Nga gửi qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksud Shadayev cho biết hôm 18/2, theo hãng thông tấn Interfax.

Telegram, một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Nga, được các lực lượng Moscow tham chiến ở Ukraine sử dụng rộng rãi, nhưng đang chịu sức ép từ chính quyền Nga.

Nga đã tung ra các biện pháp hạn chế đối với ứng dụng này vì cho rằng Telegram không xóa bỏ nội dung cực đoan.

Roskomnadzor, cơ quan quản lý truyền thông của Nga, cho biết họ đang làm chậm dịch vụ của Telegram trong bối cảnh một chiến dịch siết chặt rộng hơn đối với các ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu nước ngoài mà theo họ là không tuân thủ luật pháp Nga.

“Trong khi Telegram ban đầu được xem là một dịch vụ khá ẩn danh và được quân đội chúng ta sử dụng khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, hiện nay đã có nhiều bằng chứng được các cơ quan của chúng ta xác nhận rằng các cơ quan tình báo nước ngoài có quyền truy cập vào nội dung trao đổi trên Telegram”, ông Shadayev phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

Ông cho biết điều này đang được sử dụng để chống lại quân đội Nga, nhưng không nêu rõ cơ quan tình báo của quốc gia nào liên quan.

Ông Shadayev cũng cáo buộc Telegram phớt lờ 150.000 yêu cầu từ cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Roskomnadzor về việc gỡ bỏ nội dung bị cấm, bao gồm nội dung khiêu dâm trẻ em và quảng cáo ma túy bất hợp pháp.

Ông cho biết đã có 150.000 vụ phạm tội liên quan đến lừa đảo được thực hiện thông qua ứng dụng này, trong đó có 30.000 vụ liên quan đến hành vi phá hoại và khủng bố.

Telegram chưa phản hồi ngay các tuyên bố của ông Shadayev.

Công ty có trụ sở tại Dubai và nhà sáng lập Pavel Durov trước đây từng phủ nhận việc chia sẻ dữ liệu người dùng hoặc tin nhắn riêng tư với các chính phủ nước ngoài.

Theo ông Shadayev, nhà chức trách đã bắt đầu làm chậm việc truyền các tệp phương tiện (ảnh, video…) trên Telegram nhưng chưa hạn chế tin nhắn văn bản.

“Quân đội của chúng ta vẫn có thể tiếp tục liên lạc ở đó, nhưng chúng tôi hy vọng theo thời gian họ sẽ chuyển sang một ứng dụng nhắn tin khác”, ông nói.

Roskomnadzor tuần trước công bố các hạn chế mới đối với hoạt động của Telegram tại Nga, cáo buộc công ty không ngăn chặn hành vi lừa đảo và không bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Một số ý kiến đã bày tỏ lo ngại với các hạn chế này, cho rằng chúng có thể làm gián đoạn hệ thống chỉ huy - kiểm soát của lực lượng Nga tại Ukraine, nơi Telegram vẫn là phương tiện liên lạc chủ yếu.

Điện Kremlin bày tỏ nghi ngờ về nhận định đó. “Tôi không nghĩ có thể hình dung rằng liên lạc tiền tuyến được duy trì qua Telegram hay bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào khác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Điện Kremlin tuần trước xác nhận rằng ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Mỹ, thuộc sở hữu của Meta Platforms, đã bị chặn hoàn toàn do không tuân thủ luật địa phương, đồng thời gợi ý người dân Nga chuyển sang sử dụng một “ứng dụng nhắn tin quốc gia” mang tên MAX.