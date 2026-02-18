Mùng 2 Tết, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 17 vụ, giảm 9 người chết và giảm 24 người bị thương.

Theo Cục CSGT, trong ngày mùng 2 Tết, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý gần 5.700 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 ô tô, hơn 2.700 xe máy; tước 273 GPLX các loại; trừ điểm GPLX gần 1.500 trường hợp.

Nhà chức trách cho hay, trong số gần 5.700 trường hợp vi phạm có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; gần 750 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày mùng 2 Tết, tại tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 7.200 phương tiện các loại; phát hiện, lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm; trừ điểm, tước giấy phép lái xe 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện.

Trong đó phần lớn là vi phạm về nồng độ cồn với 271 tài xế bị xử lý.